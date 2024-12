Tunisie: Saïed - « Aucune voix ne s'élève au-dessus de celle du peuple »

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce jeudi, au palais de Carthage, la ministre de la Justice, Leïla Jaffel.

Lors de cet entretien, le chef de l'État a réaffirmé l'importance du respect des délais judiciaires pour statuer sur de nombreuses affaires, afin que chacun puisse obtenir ses droits et que les Tunisiens et Tunisiennes prennent connaissance de l'ampleur des crimes commis contre le peuple tunisien, tels que les assassinats, le pillage des ressources nationales, ainsi que les actes de trahison et de collaboration.

Le président Saïed a également exprimé son indignation face aux récents actes de sabotage systématique ciblant les institutions publiques et les biens de l'État.

Dans le même contexte, le président a insisté sur la poursuite de la lutte contre la corruption, affirmant que le peuple est déterminé à démanteler toutes les réseaux de corruption pour assainir le pays et amorcer une reconstruction loin de l'influence des lobbies, des cartels et de leurs complices dans tous les secteurs. "Aucune voix ne s'élève au-dessus de celle du peuple, et nul n'est au-dessus de la loi", a-t-il conclu.