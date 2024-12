Tunisie: 4e Festival international de la mer rouge - Djeddah, nouvelle plateforme du cinéma

La Tunisie sera représentée par deux longs métrages : «Les enfants rouges» de Lotfi Achour et «Aïcha» de Mehdi Barsaoui dans la compétition officielle de la 4e édition du Festival international de la mer Rouge qui se déroulera du 5 au 12 décembre 2024 (Djeddah, en Arabie saoudite).

Au cours de la cérémonie d'ouverture, le festival rendra hommage à deux vedettes du cinéma mondial : Aamir Khan, l'un des artistes les plus influents du cinéma hindou et Emily Blunt, actrice britannique de renommée internationale.

Plus d'une centaine de films participeront en et hors compétition. Au menu également des rencontres avec des célébrités dans la section «En conversation avec». Le marché des talents ou « Souk Talents » est un autre volet du festival destiné aux jeunes cinéastes émergents qui participeront à des ateliers de pitchings et des panels de réseautage. Parmi les stars invitées à cette 4e édition, il y aura le grand réalisateur américain et jury de cette édition, Spike Lee, le réalisateur américain Michael Mann, la star américaine Eva Longoria, l'actrice hollywoodienne Viola Davis, l'étoile montante d'Hollywood Andrew Garfield, l'actrice égyptienne Mona Zaki, le réalisateur et scénariste égyptien Mohammed Samy, l'acteur turc Engin Altan Düzyatan, l'actrice turque Nurgül Yesilçay, l'acteur bollywoodien Ranbir Kapoor, l'actrice bollywoodienne Kareena Kapoor Khan. La 4e édition du Festival international de la mer Rouge à Djeddah a mis le paquet pour réunir d'éminentes personnalités du cinéma mondial et célébrer le cinéma saoudien avec de nouvelles productions, à l'instar de « The tale of daye's family » de Karim Shenawy, « Sayfi » de Wael Abou Mansour, « Hobel » de Abdelaziz Alshlahei, « Farasan Boat » de Moafak Alobaid, « Holes », « Leil Nahar» de Abdulaziz Almuzaini, « My Driver and I » de Ahd Kamel...