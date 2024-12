Namibie: La première présidente élue promet un «leadership basé sur la méritocratie et l'inclusion»

La première femme élue présidente de Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, a affirmé ce 5 décembre 2024 avoir « brisé le plafond de verre » dans un discours austère prononcé lors de sa première rencontre avec la presse depuis l'annonce de son élection. Celle qui était jusqu'à présent vice-présidente du pays a été élue avec 57,31% des suffrages à l'issue de scrutins présidentiel et législatifs marqués par de nombreux dysfonctionnements.

En Namibie, un « leadership basé sur la méritocratie et l'inclusion » : c'est ce que promet, entre autres, Netumbo Nandi-Ndaitwah. Avec 57,31% des voix, elle devient la première femme à la tête du pays, élue sous la bannière du South West Africa People's Organization (Swapo), parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays.

Lors d'une conférence de presse d'un peu plus d'une heure et demie, ce 5 décembre 2024, elle a exposé sa vision du futur : « Je veux assurer au peuple de Namibie que sa confiance dans le parti Swapo et en moi-même ne sera pas en vain. Ma vision du pouvoir est connue par vous tous. Ce leadership est basé sur le pragmatisme, l'intégrité, la responsabilité, la méritocratie et l'inclusion, et doit être appliqué par nous tous. Les gens doivent suivre leur leader, et quand le leader croit en cette vision, la vôtre ne peut pas être différente. L'amour porté au parti Swapo, que le peuple de Namibie a su démontrer, redoublera notre effort à tous pour créer un meilleur futur pour la Namibie. »

Elle a ajouté : « Camarade, on sait tous que la force du parti Swapo repose sur le peuple de Namibie. Encore une fois, merci à vous pour votre confiance. Je vous garantis que vous avez placé votre futur entre les mains capable, grâce à l'agenda du parti qui repose sur le développement social. Nous avons écouté attentivement le peuple dans sa diversité et nous comprenons le besoin urgent d'une évolution dans les médias, dans l'agriculture, la santé, le logement, l'éducation et autres secteurs socio-économiques. Nous avons identifié les mesures urgentes pour protéger les plus vulnérables et créer plus d'opportunités pour les jeunes qui représentent la majorité. »

Netumbo Nandi-Ndaitwah, ministre depuis 2000, a refusé d'accabler la commission électorale quand elle a été interrogée à deux reprises sur sa gestion du scrutin : « Ils ont mené le processus à son terme », s'est-elle bornée à déclarer.

Netumbo Nandi-Ndaitwah, 72 ans, a été élu dès le premier tour, avait annoncé le 3 décembre la commission électorale de ce pays d'Afrique australe. La Swapo, parti de l'actuelle vice-présidente surnommée « NNN », dirige le vaste pays riche en minerais, qui compte seulement trois millions d'habitants, dont les deux tiers ont moins de 30 ans, depuis 1990.