Tunisie: En marge du Marathon International COMAR Tunis-Carthage - Des impacts positifs

La trente-septième édition du marathon international Comar Tunis-Carthage est pliée, il ne reste plus qu'à tirer les conclusions.

La première et celle qui nous semble la plus importante, c'est l'impact positif qu'a réussi à avoir cette manifestation internationale. Les milliers de jeunes et moins jeunes, les spécialistes et les débutants étaient là et on a réussi à battre le record de participation.

Soit dit en passant, le record de l'épreuve a été battu. Cela ne fera qu'imposer ce marathon dans les tablettes internationales. Les meilleurs voudront un jour y participer. C'est tant mieux et les organisateurs, pour peu qu'ils prennent l'initiative d'augmenter la valeur des prix, nous risquons d'avoir parmi nous la crème de ces spécialistes. De véritables monstres, dressés pour courir et dominer ces longues distances.

L'aisance et la prestance de ces coureurs des hauts plateaux ont élevé le niveau.

Pour revenir à ce record de participation, nous ne pouvons qu'être satisfaits. Tunisiennes et Tunisiens aiment dérouler sur le macadam. Cela finira par payer. A la FT d'Athlétisme d'ouvrir les yeux.

Autre satisfaction, la présence de la gent féminine. Le nombre s'accroît et c'est autant de gagné pour cette discipline.

Plus d'efforts pour le marathon

Côté déception, l'absence de représentants tunisiens de valeur dans l'épreuve reine du marathon. Pourtant, le titre national de la spécialité était en jeu.

La raison, il faudrait la demander à la FTA. C'est à elle de donner des réponses convaincantes. Certes, le marathon est une épreuve difficile, mais la FTA a réussi à trouver deux jeunes marcheurs dont un recordman du monde des vingt kilomètres. C'est le grand retour de cette spécialité. Il nous semble qu'elle devrait faire l'effort pour ce qui concerne le marathon, car un pays qui organise une compétition internationale et qui n'y est pas représenté, cela ne fait pas très sérieux. Indépendamment de cet aspect, l'apport de cette fédération pour la réussite de ce marathon est louable. Tout aussi bien pour l'effort fourni par le service d'ordre dont la présence ferme mais compréhensive a permis de valoriser cette compétition.

La Comar a, encore une fois, réussi ce pari qu'elle tient depuis trente-sept ans, grâce à tous ceux qui se sont succédé à la tête du Comité d'organisation de ce marathon, actuellement mené par Lotfi Ben Haj Yahia, entouré de tous ces volontaires dévoués et remarquablement disponibles.

Ce qui est également remarquable, ce sont les activités annexes qui enrichissent cette journée consacrée au sport. En premier lieu, les sourires et la joie des enfants qui se sont activés dans les ateliers, implantés sur le terre-plein de l'avenue Bourguiba. C'est, ensuite, la contribution au reboisement du pays, avec la collaboration de Tounes Clean. C'est, enfin, les stands pour les contrôles médicaux qui ont permis de ramener encore plus de monde à l'occasion de cette... kermesse sportive. Nous aimerions que d'autres entreprises prennent l'initiative d'encourager le sport. Il ne s'agit pas de souhaiter, mais de travailler pour, fournir des gages, avoir un programme, savoir où on va.

Mais là, c'est une toute autre histoire.