Tunisie: Exposition de Zied Ben Romdhane, lauréat du World Press Photo à Central Tunis - Un artiste à (re)découvrir !

Central Tunis (sis 15, avenue de Carthage) présente, jusqu'au 13 décembre 2024, une exposition exclusive dédiée au photographe tunisien Zied Ben Romdhane. Ce dernier est le lauréat du prestigieux World Press Photo 2024, un concours de photojournalisme mondialement connu organisé chaque année par l'organisation indépendante éponyme fondée en 1955 et basée à Amsterdam.

L'exposition organisée en partenariat avec l'ambassade des Pays-Bas, World Press Photo et Journalists for Human Rights (JHR), nous invite à plonger dans l'univers de l'artiste à travers des clichés qui racontent des histoires de résilience, d'espoir et de réalités brutes. A découvrir la photo primée entre autres oeuvres tirées de son projet «L'Evasion» dans lequel il propose une incursion au coeur de la jeunesse tunisienne, dans le contexte des années suivant «le Printemps arabe» (2011).

Né en 1981 à Djerba, Zied Ben Romdhane a commencé sa carrière en 2008, comme photographe commercial avant de passer en 2011 à la photographie documentaire et au photojournalisme.

Zied a pris part à plusieurs expositions collectives et a animé différents ateliers de photographie. En 2007, vient sa première consécration avec le premier prix au salon artistique Le Printemps des Arts à Tunis, suivra, entre autres récompenses, le prix Popcap dans le cadre du Festival Image Afrique en 2015. L'artiste a exposé un peu partout dans le monde, entre autres à Arles, Paris, Marseille, New York, Bombay, Houston ou encore Dubaï.

Le talentueux photographe explore d'autres cieux artistiques comme le cinéma où il a porté la casquette de directeur de photographie et de producteur. Il a, à son actif, dans ce sens, plusieurs films comme «Sabaa Chicken» (2010) et le documentaire «Fallega» (2011). Il a également pris part au projet Reporting Change de World Press Photo en 2013 et a collaboré dans des projets éditoriaux, à l'instar de «La révolution tunisienne-Irada» et «Dégage».

En 2018, il sort son propre livre tiré de sa série de photographies «West of Life» au titre éponyme. Cette série a, d'ailleurs, été publiée par la Native Agency. Réalisées dans le bassin minier, ces oeuvres retracent l'histoire et le quotidien de cette région. Avec son objectif, l'artiste capture l'amour et l'espoir qui restent, malgré tout, intacts dans cette région occultée.

C'est dans ce sens que s'inscrit, principalement, son oeuvre documentaire et poétique à la fois, qui explore et reconquiert des territoires tunisiens abandonnés en figeant l'errance, l'attente et l'isolement à travers la capture de décors, d'espaces et de gens touchés par la précarité et le chômage. Son travail unique et authentique, sa passion et sa rigueur lui ont permis de rejoindre en 2019, en tant que candidat, la prestigieuse agence Magnum Photo qui regroupe quelques-uns des plus grands photographes et photojournalistes du monde.