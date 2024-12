Tunisie: Au fait du jour - Le joli coup

Placer une demi-douzaine de représentants tunisiens au sein d'une fédération internationale n'est pas chose aisée. Eh bien, la Fédération tunisienne d'escrime l'a fait et c'est tout à son honneur. Cela signifie tout d'abord deux choses au moins.

La première est relative à la confiance que la FTE inspire au reste des membres de cette instance internationale. Et ce n'est pas peu, au vu des luttes qui s'engagent pour se faire une place agissante au sein d'un organisme fondateur des JO. L'escrime, il ne faudrait pas l'oublier, est un sport de nobles dans le sens où le métier des armes a toujours été admiré et considéré comme une activité au service de l'affirmation de l'honneur d'une personne ou d'une entité.

C'est, ensuite, une preuve que nos techniciens, nos juristes, médecins, organisateurs et autres responsables ont prouvé leurs qualités sur le terrain et ont tout simplement convaincu dans un milieu où les chevilles ouvrières ne sont pas faciles à former et à trouver.

Et si nous ajoutons à cette argumentation cette remarquable solidarité qui règne au sein de cette fédération, nous pourrons conclure qu'elle devrait servir d'exemple pour ceux qui se braquent et descendent en flammes ceux qui font leur entrée dans ce genre d'organisations internationales. C'est la raison pour laquelle la Tunisie est si peu représentée, alors que nombre d'arrivistes se pavanent depuis des décennies, n'offrant aucun avantage à leurs pays.

L'escrime tunisienne, depuis feu Ben Zakour, a d'ailleurs régulièrement occupé cette place de choix.

Ses champions et championnes titillent régulièrement les podiums olympiques et internationaux. Des compétitions et tournois de valeur sont organisés entre nos murs. D'ailleurs, du 10 au 12 janvier 2025, la Tunisie organisera le grand prix international dans la spécialité du sabre. Du spectacle et des désirs de revanche dans l'air après les JO de Paris.