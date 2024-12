Tunisie: Expatriés - Layouni pisté au Japon

A 32 ans, Amor Layouni, ailier des Suédois de Hacken, se trouve dans le viseur des Japonais de Yokohama F. Marinos.

7e de la compétition nippone, Yokohama F. M s'est même positionné pour enrôler à terme l'attaquant tunisien qui a jusque-là signé six buts et délivré deux assists en 19 matchs disputés, toutes épreuves confondues. Encore redevable de deux ans de contrat envers son club employeur, Layouni ne sera pas cédé à moins de 800.000 euros, une somme que devra débourser le club japonais pour le recruter.

Ali Maâloul finira la saison à Al Ahly

Bientôt de retour aux affaires après avoir achevé sa convalescence, le latéral volant Ali Maâloul va retrouver Al Ahly du Caire avec qui il devrait terminer la saison en cours. Clairement, l'international tunisien ne ralliera pas Pharco FC cet hiver, même si à 34 ans accomplis et neuf saisons passées sous les couleurs du grand club cairote, Maâloul devrait logiquement bénéficier d'un bon de sortie au terme de cet exercice. Touché au tendon d'Achille lors de la finale de la saison passée entre l'EST et Al Ahly, l'ancien taulier du CSS a vu son élan sensiblement freiné depuis.

Anas Haj Mohamed s'épanouit à Parme

A 19 ans, Anas Haj Mohamed, milieu offensif de Parme, monte en gamme et en puissance. International italien U17, Haj Mohamed a finalement opté pour le choix du coeur, soit celui menant à l'Equipe de Tunisie, alors qu'il pouvait aussi porter la casaque marocaine avec qui il compte une sélection avec les U20. Attaquant polyvalent, Haj Mohamed peut évoluer à gauche comme à droite. Adroit mais aussi intelligent avec toujours un temps d'avance sur ses adversaires dans la prise de position, le jeune crack fait régulièrement trembler les filets, en Primavera surtout où il a, jusque-là, marqué 29 buts. Récemment, les choses se sont accélérées, et pour son baptême du feu en Série A avec Parme, Anas Haj Mohamed a signé un but somptueux, un lob face à la Lazio de Rome dans le cadre de la 14e journée. Signataire d'un engagement jusqu'en juin 2026 avec les Parmesans, Haj Mohamed, ex-pensionnaire du CDF du Chievo Vérone, lance enfin sa saison et pourrait nous surprendre davantage en Série A.