Tunisie: « Imagine » - Spectacle musical de Karim Thlibi - Une lecture musicale moderne

Dimanche 8 décembre à 19h00 au Théâtre de l'opéra de Tunis, plus d'une cinquantaine d'artistes seront sur scène pour le spectacle « Imagine » de Karim Thlibi. Un spectacle conçu avec l'Orchestre symphonique tunisien et les Voix de l'Opéra.

« Imagine » est l'achèvement sur scène d'une aventure musicale élaborée qui réunit différents genres musicaux, citons la symphonique et la musique d'opéra. Dans sa nouvelle version présentée en clôture du Festival international de Hammamet, le spectacle tente de présenter une lecture musicale moderne et aborde avec sensibilité la question palestinienne. Et pour cela, il emploie de nombreux éléments artistiques afin de présenter une «énergie psychologique » et « un état dramatique » dont la substance esthétique essaie d'atteindre la profondeur d'une réalité où le corps lutte avec son héritage avec ses douleurs et ses fractures.

Autour d'une fable écrite et scénarisée par Mohsen Ben Nefissa, mise en image-vidéo par Abdelhamid Bouchnaq et réunissant une pléiade d'artistes entre voix et solistes : Nay Al Barghouti, Zied Zouari, Haythem Hadhiri, Mohamed Ali Chebil, Hssin Ben Miloud, Hedi Fahem, Saber Radouani, Sirine Harabi, Hamdi Al Jamoussi, Haroun Karoui et Nasreddine Chebli, se construit tout l'univers d'une légende urbaine faite de visage, de peau, de sourire, de rides, de chemin ferroviaire, de gare, de matière froide et dure et de solidité et fragilité humaine. L'univers sonore remplit l'espace, raconte, soutient, souligne dans une narration qui titille l'émotionnel plus que le cérébral. Rendez-vous au théâtre de l'opéra de Tunis ce dimanche à 19h00.