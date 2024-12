Tunisie/Angola: Coupe de la CAF - Le CSS s'envole pour Luanda - Une occasion pour rebondir

Les deux matches en Coupe de la CAF seront une très bonne occasion pour le CSS de confirmer son statut d'équipe qui a toujours joué les premiers rôles et relevé les challenges les plus durs.

Après sa large victoire de la 10e journée en championnat devant l'AS Soliman par 4 buts à 1, qui l'a propulsé à la 6e place avec 17 points et a réduit l'écart à 4 points avec les co- leaders, le ST et le CA, le CSS commence aujourd'hui son long voyage en Afrique pour chercher deux autres résultats brillants en Coupe de la CAF. La délégation sfaxienne quitte aujourd'hui Tunis direction la capitale angolaise, Luanda, où elle arrivera demain.

Les protégés du technicien portugais Alexandre Santos auront à peine trois jours pour récupérer de ce long déplacement et se réoxygéner afin de retrouver la plénitude de leur fraîcheur physique et être fin prêts pour remporter le premier match, contre l'équipe angolaise Bravos do Maquis, qui aura lieu dimanche.

Un succès à Luanda est indispensable aux Sfaxiens pour partir le lendemain de cette rencontre décisive vers la Tanzanie avec un moral à la hausse et avec la forte envie et la grande volonté d'enchaîner avec un second résultat positif devant le Simba Sports Club, le dimanche 15 décembre, et se rattraper ainsi de la plus belle des manières après la défaite contre le CS Constantine au Stade Hamadi Agrebi de Radès, avant de regagner Tunis avec le vent en poupe, le lundi 16 décembre.

Tous les atouts pour réussir

Le voyage est long et le challenge à relever est important, mais le CSS a réussi à temps à corriger ses imperfections et parvenu à trouver les meilleures formules dans ses trois compartiments. Après avoir passé des mois à tâtonner et à multiplier les essais et les choix contestables qui n'ont pas été payants et qui ne lui ont pas permis de dégager une bonne colonne vertébrale d'un onze équilibré, Alexandre Santos n'a plus à trop cogiter ou à philosopher pour mettre les meilleurs éléments à leurs postes et dans leurs meilleurs registres.

Le plus bel exemple qu'il doit retenir est celui de Youssef Becha dont il n'a pas mesuré tout l'apport qu'il peut donner à l'animation offensive de l'équipe. Auteur du 3e but salvateur à Soliman après une percée magnifique dans la surface de l'adversaire et d'un bel assist pour le quatrième but de Hazem Haj Hassen, ce jeune talent qui promet en a fait voir de toutes les couleurs à la défense de l'équipe de Souhaib Zarrouk et a adressé, par la même occasion, un message très fort et plein d'enseignements au technicien portugais qui l'a longtemps ignoré.

Avec la superforme actuelle de Achraf Habbassi sur le couloir gauche de l'attaque, qui a inscrit les deux premiers buts lors de ce même match, la montée en puissance de Mohamed Dhaoui comme joueur de vitesse et de percussion sur le flanc droit, le CSS a tous les atouts pour renouer avec son football offensif et en finir avec l'expérience d'un jeu défensif contre nature qui lui a fait perdre son identité et l'a empêché de revenir à son statut d'équipe de premier plan qui joue les premiers rôles dans les compétitions nationales comme dans les épreuves au niveau continental.