Tunisie: EST - Seuls Sasse et Meriah manquent à l'appel - Retour aux fondamentaux !

Avec le retour de Youssef Belaïli et de Mohamed Amine Tougaï, qui ont réintégré le groupe, le coach "sang et or" peut aligner sa formation type avec Abdramane Konaté en remplacement de Yan Sasse.

A la veille du départ de l'équipe pour Luanda, l'infirmerie s'est désemplie au grand bonheur de Laurentiu Reghecampf. Le coach "sang et or" a, en effet, récupéré deux joueurs cadres mardi, soit la veille du départ pour Luanda. Il s'agit de Youssef Belaïli et de Mohamed Amine Tougaï qui se sont entraînés normalement avec l'équipe. Pour rappel, Belaïli a souffert d'un hématome contracté lors du match disputé face à Djoliba AC, ce qui l'a contraint à quitter le terrain en cours de jeu, alors que Tougaï, écarté d'abord par mesure disciplinaire, a contracté une petite élongation aux entraînements.

Cela dit, les deux joueurs sont opérationnels. S'il n'y a pas de rechute d'ici ce soir et si tout se passe bien lors de l'ultime séance d'entraînement qui se déroulera cet après-midi à partir de 17h00 sur la pelouse du stade national du 11-Novembre, Belaïli et Tougaï retrouveront demain leurs rangs de titulaires. De quoi faire plaisir à l'entraîneur « sang et or ».

Le onze type presque de retour

Lors des cinq derniers matchs, le staff technique "sang et or" n'a pas pu aligner la formation type. D'abord à cause du quota des joueurs étrangers en championnat. Puis, il y a eu la mise à l'écart de Mohamed Amine Tougaï. Ont suivi les blessures de Yan Sasse, Youssef Belaïli et Yassine Meriah.

A l'occasion de la prochaine sortie à Luanda face à Sagrada Esperança, pour le compte de la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, le onze type sera, enfin, de retour à deux joueurs près : Yan Sasse et Yassine Meriah, les seuls qui manquent à l'appel pour cause de blessure. Ceci dit, Amanallah Memmiche gardera les bois. Bouchniba et Ben Hmida seront alignés respectivement sur les flancs droit et gauche de la défense. Tougaï retrouvera, quant à lui, sa place dans l'axe central pour épauler Jelassi. L'entrejeu sera composé de Tka, Aholou et Konaté.

Mokwana et Belaïli animeront les couloirs droit et gauche de l'attaque, alors que Rodrigues sera aligné en pointe. Pour sa troisième sortie à la tête de l'équipe, Laurentiu Reghecampf ne pouvait pas espérer mieux. Il dispose pratiquement d'un effectif au complet et même les absences de Meriah et Sasse ne doivent pas lui poser de problèmes. Car même si Tougaï n'a pas un match entier dans les jambes, Ben Hmida est là pour prêter main-forte dans l'axe central. Un rôle de défenseur axial qui lui a réussi. De plus, Ben Mohamed, qui a joué un match entier face à la JSO dimanche dernier, a démontré de très bonnes dispositions aussi bien techniques que physiques.

Quant à Abdramane Konaté, il a parfaitement intégré le onze type et se présente comme une bonne doublure à Yan Sasse dans le rôle de distributeur de jeu. L'Espérance peut donc aligner sa presque formation idéale, à deux joueurs près. Il suffit de battre demain Sagrada Esperança pour que la machine carbure à plein régime.