Congo-Brazzaville: Beauté - Rogea Mizelle élue miss Pause café 2024

Élégante, intelligente, belle et inspirante, Rogea Mizelle s'est imposée devant vingt candidates en remportant la couronne de miss Pause café 2024, le 30 novembre dernier à Brazzaville.

Vingt candidates se sont affrontées le week-end dernier dans la salle de fête du Radisson Blu hôtel à Brazzaville, en vue de couronner la miss Pause café 2024. Entre-coupée d'animations musicales et humoristiques proposées par Davy Kassa et Roblin Président, cette soirée était l'occasion de jauger non seulement la beauté congolaise, mais surtout le quotient intellectuel de la gent féminine locale.

« Notre action va dans le sens du discours du président de la République, chef de l'État, en 2023, qui a placé l'année 2024 sous le signe de la jeunesse. Cela nous conforte dans la mission que nous nous étions donnée il y a quatre ans, à savoir faire émerger la jeunesse.

Ceci à travers un concours qui ne s'arrête pas qu'au physique, mais s'intéresse aussi à l'intellect. En effet, nous incitons les candidats à présenter un projet innovant dans le domaine de leur choix, que ce soit l'entrepreneuriat, l'humanitaire ou le social. Je profite d'ailleurs de cette tribune pour rendre un vibrant hommage à nos autorités, partenaires et amis du concours, qui se reconnaissent dans cette noble cause qu'est la formation de la jeune femme congolaise intrépide », a déclaré Alain Andely, responsable de l'agence B2B communication et promoteur de Miss Pause café.

La 4e édition de ce concours de beauté a été rythmée par différents moments, entre autres la rétrospective du mandat de la miss Pause café 2023 Arielle Francia Ndinga à travers diverses activités à Brazzaville et un voyage à Dubaï et une séquence vidéo de ce que sont devenues quelques miss et dauphines des précédentes éditions du concours Miss Pause café. Pour la plupart, cette initiative leur a permis de sortir de leur zone de confort et de se découvrir des passions qui aujourd'hui se sont transformées en véritables professions.

La compétition en soi a démarré par un premier défilé des miss en tenue traditionnelle essentiellement du raphia et du pagne avec des corbeilles au dos au rythme des musiques du terroir. S'en est suivi un deuxième passage en tenue de soirée puis la présentation des projets portant notamment sur le numérique, le cosmétique, la formation, les soins corporels et capillaires, les services de communication, la gastronomie congolaise, la couture, etc. Puis une séance de question-réponse face au jury pour les cinq finalistes.

Au terme des différentes phases de cette compétition de beauté, la jeune fille de 18 ans basée à Pointe-Noire et fraîchement bachelière, Rogea Mizelle, a été sacrée miss Pause café 2024 suivie de Christy Kayeth, première dauphine et de Christie Okoko, deuxième dauphine.

Comme récompense, la miss bénéficie d'un chèque de 1 000 000 FCFA octroyé par B2B communication, initiatrice de l'événement, ainsi qu'une couverture santé d'une année à la clinique Securex, une bourse d'études d'une année et des prestations capillaires gratuites durant tout son mandant.

À cela s'ajoute un accompagnement d'un an par le Figa pour impulser son projet et une subvention de 2 000 000 FCFA pour la mise en oeuvre de son projet portant sur la création d'une entreprise de produits capillaires naturels pour magnifier les cheveux afro et célébrer la femme noire.

«La beauté des femmes se trouve dans les cheveux. Nos cheveux naturels nous rendent plus confiants et nous permettent de nous assumer, notamment en tant que femmes noires. Aussi, être arrivée en finale jusqu'à remporter la couronne me fait énormément plaisir. J'ai fourni beaucoup d'efforts et je n'ai rien lâché. J'ai participé à ce concours pour rendre fière ma mère, et cela me fait plaisir d'avoir gagné », a déclaré la miss.

Par ailleurs, la miss et ses deux dauphines recevront également une enveloppe de 100 000 FCFA chacune. Et à toutes les vingts candidates ayant participé à ce stade de la compétition, il est promis une réalisation de leurs projets.