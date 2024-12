Angola: Le Chef de l'Etat félicite la Présidente élue en Namibie

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a félicité jeudi Netumbo Nandi-Ndaitwah, la Présidente élue en Namibie, lors des élections du 27 novembre.

Dans un message publié aujourd'hui, le Chef de l'État angolais a particulièrement souligné la victoire électorale remportée par Netumbo Nandindaituá, la première femme élevée à la magistrature suprême de la nation namibienne.

João Lourenço a déclaré que l'élection reflète la confiance que le peuple namibien place dans le programme et dans les propositions présentées visant à promouvoir le développement économique et à créer des bases solides pour la construction d'une Namibie prospère.

Dans son message, l'homme d'État a souligné les liens historiques, culturels et économiques qui unissent l'Angola et la Namibie et a exprimé le large intérêt à continuer de travailler de manière coordonnée en vue d'améliorer la partie stratégique de l'élargissement de la coopération et des échanges au profit de leurs peuples respectifs.

Selon les résultats officiels, Netumbo Nandi-Ndaitwah a été élue avec 57,31% des voix. Agé de 72 ans, la nouvelle présidente appartient à la Swapo.

L'Angola et la Namibie coopèrent dans plusieurs domaines, notamment dans l'énergie et l'eau, l'agriculture, la pêche, le commerce et la défense.

La Commission bilatérale Angola/Namibie a été créée en 1991 pour promouvoir les relations de coopération entre les deux pays.