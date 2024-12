Maroc: Panama - Entretien de M. Ould Errachid avec le vice-ministre panaméen des Affaires étrangères

Panama City — Le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid a eu, jeudi à Panama City, des entretiens avec le vice-ministre panaméen des Affaires étrangères en charge des questions multilatérales, Carlos Guevara Mann.

Cette entrevue a eu lieu à l'occasion de la participation de M. Ould Errachid aux travaux de l'Assemblée générale du Parlement d'Amérique Latine et des Caraïbes (Parlatino) qui s'est tenue les 4 et 5 décembre dans la capitale du Panama.

A cette occasion, le président de la Chambre des conseillers a souligné que ces entretiens s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations d'amitié et de coopération entre le Maroc et le Panama, basées sur le respect mutuel et le dialogue, ainsi que sur la convergence de vues au sujet de questions régionales et internationales.

A ce propos, il a mis l'accent sur l'importance de développer la coopération économique eu égard aux potentialités économiques et d'investissement dont regorgent les deux pays, a indiqué un communiqué de la Chambre des Conseillers.

Dans la même veine, M. Ould Errachid a relevé que le positionnement géostratégique du Maroc et du Panama ouvre des perspectives prometteuses pour des partenariats tripartites tant en Afrique que dans l'espace latino-caribéen.

Selon le communiqué, le président de la Chambre des conseillers a salué la décision sage du Panama en relation avec la Cause nationale première du Royaume, évoquant, à cet égard, la teneur du message de remerciements que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé au Président du Panama, José Raul Mulino Quintero.

Dans ce message, le Souverain souligne que "cette décision hautement significative conforte le Maroc dans ses droits légitimes", ajoutant qu'"elle correspond à la légalité internationale, et raisonne avec la dynamique mondiale en cours".

M. Ould Errachid a, en outre, relevé que cette dynamique a été incarnée par l'initiative d'autonomie sous la souveraineté du Royaume en tant que solution sérieuse et réaliste au conflit artificiel autour du Sahara marocain, notant que cette initiative reflète la vision du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, pour l'avenir des provinces du Sud.

L'initiative marocaine, a-t-il dit, garantit aux populations locales de gérer leurs propres affaires dans le cadre de la dynamique de développement tous azimuts que connaissent les provinces du Sud du Royaume, à la faveur de projets structurants lancés par le Souverain.

Evoquant la coopération parlementaire, le communiqué note que le président de la Chambre des conseillers a mis en avant l'importance de la diplomatie parlementaire dans le raffermissement des relations maroco-panaméennes et le renforcement de la compréhension et du dialogue entre les deux peuples amis, outre le rapprochement des points de vue sur les questions bilatérales et multilatérales.

Pour sa part, M. Guevara Mann a exprimé la forte volonté de son pays de hisser sa coopération économique et culturelle avec le Royaume au niveau de leurs bonnes relations politiques, soulignant les opportunités et les potentialités prometteuses qui s'offrent aux deux pays.

À cet égard, le responsable panaméen a appelé à l'élaboration d'une feuille de route intégrée de partenariat, qui soit à la hauteur des ambitions des deux pays d'asseoir une coopération durable et multidimentionnelle, saluant par la même le niveau de coordination et de soutien mutuel dans les foras internationaux.

M. Guevara Mann a, par ailleurs, salué le rôle de la "Bibliothèque Roi Mohammed VI" dans le rapprochement humain entre les deux pays, ainsi que dans l'espace latino-caribéen, indique le communiqué.

La rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Maroc au Panama, Bouchra Boudchiche, du premier et du troisième vice-présidents de la Chambre des conseillers, respectivement Abdelkader Salama et Jawad El Hilali, et des secrétaires de la Chambre, Mustapha Moucharik et Abderrahmane Ouafa.

Ont également pris part à cette réunion Ahmed Lakhrif, membre du Groupe Istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme, le secrétaire général de la Chambre des conseillers, El Assad Zerouali, le chef de cabinet du président de la Chambre, Mansour Lembarki et le directeur des relations extérieures et de la communication, Saad Ghazi.