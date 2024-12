Maroc: USA - Rencontre de réseautage à Casablanca au profit des futurs lauréats du programme 'Fulbright'

Casablanca — La Commission maroco-américaine pour les échanges éducatifs et culturels (MACECE) a organisé, jeudi soir à Casablanca, une rencontre de réseautage et de communication au profit des futurs lauréats du programme d'études et d'échange culturel "Fulbright".

Cette rencontre, à laquelle ont participé plus de 60 bénéficiaires du programme de bourses Fulbright et JointSupervision, dédiées aux études de master et aux recherches doctorales, ainsi que des chercheurs et différentes personnalités, a offert un espace d'échange dédié au développement professionnel et à la coopération.

S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Skouri, a souligné l'importance de cette rencontre qui réunit les compétences marocaines établies à l'étranger, notamment aux États-Unis, estimant qu'elles représentent une grande valeur ajoutée pour le développement et la promotion de l'entrepreneuriat au Maroc.

M. Skouri a souligné, dans une déclaration à la MAP, que cette manifestation constitue une occasion de partager avec ces talents les ambitions du gouvernement notamment en matière d'emploi des jeunes, faisant observer que cet événement coïncide avec le vote de la loi de finances pour l'année prochaine, qui alloue 14 milliards de dirhams à la promotion de l'emploi des jeunes.

Cette rencontre, a-t-il ajouté, représente également une opportunité pour s'ouvrir aux idées et suggestions de cette catégorie de la société, qu'elle soit établie à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.

De son côté, l'ambassadeur des États-Unis au Maroc, Puneet Talwar, a affirmé que Fulbright est un programme à fort impact dont ont bénéficié près de 4 000 Marocains", relevant que les bénéficiaires de ce programme apprennent les uns des autres, échangent des idées et des compétences, et offrent des solutions aux défis rencontrés.

L'événement Fulbright Futures a pour objectif de mettre en lumière la mission de MACECE et du programme Fulbright, qui permet aux lauréats de devenir des acteurs du changement positif à travers l'éducation, les échanges culturels et le leadership.