Maroc: Le pays se distingue par son rôle de moteur économique du continent africain (Vice-président de la BEI)

Rabat — Le Maroc, sous le leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, se distingue par son rôle de moteur économique du continent africain, a relevé le Vice-président de la Banque européenne d'investissement (BEI), Ambroise Fayolle.

"Le Maroc est une véritable passerelle entre l'Europe et l'Afrique, et son engagement dans le développement du continent africain est remarquable", a dit M. Fayolle dans une interview accordée à la MAP, en marge de l'Africa Investment forum qui se tient à Rabat.

Il a, à cet égard, noté que le Royaume, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, joue un rôle moteur pour stimuler l'intégration économique régionale, en soutenant des initiatives stratégiques comme la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), promouvoir des solutions durables, notamment dans les énergies renouvelables, où le Maroc est un exemple pour de nombreux pays africains et soutenir la coopération Sud-Sud, avec des projets structurants qui favorisent la croissance inclusive et l'emploi.

La BEI est fière d'accompagner le Maroc dans cette dynamique, à travers notamment des financements pour des projets à fort impact régional, tels que le développement des infrastructures de transport ou la transition verte, a affirmé M. Fayolle.

Et de soutenir : "Nos projets accompagnent les efforts du Maroc dans la décarbonation, les transports durables, la biodiversité, et le développement urbain inclusif".

Pour la BEI, le Maroc est un partenaire stratégique, avec un encours de prêts d'environ 3 milliards d'euros, a fait valoir M. Fayolle, réitérant l'engagement de la Banque d'accompagner les autorités marocaines dans un certain nombre de projets en ligne avec les priorités du Royaume.

Au niveau du continent, il a indiqué que l'Afrique, région prioritaire pour la BEI depuis plus de 60 ans, constitue le premier bénéficiaire des investissements de la Banque en dehors de l'Union européenne, avec plus de 21 milliards d'euros mobilisés au cours des 5 dernières années, dont près de 9 milliards dédiés au secteur privé.

"Nous intervenons dans des secteurs clés tels que les énergies renouvelables, avec des projets comme la centrale solaire Noor Ouarzazate, symbole de leadership mondial dans la transition énergétique, les infrastructures durables, pour connecter les communautés et stimuler l'intégration régionale et l'innovation et l'entrepreneuriat, pour soutenir les PME et les jeunes talents", a expliqué le Vice-président de la BEI.

Pour renforcer la confiance des investisseurs et bailleurs de fonds, M. Fayolle a estimé qu'il est essentiel de mettre en avant les réussites africaines, comme la centrale solaire Noor Ouarzazate ou le parc éolien de Lake Turkana, qui illustrent la puissance des partenariats public-privé.

Il a aussi préconisé l'amélioration de la perception du risque, en collaborant avec des institutions comme la BEI pour proposer des solutions innovantes, telles que des garanties de prêt et des clauses d'ajustement en cas de crises climatiques ou économiques et cibler des projets inclusifs et durables, qui combinent impact social et environnemental avec rentabilité.

"L'Afrique regorge d'opportunités qu'il faut saisir. En travaillant ensemble - gouvernements, bailleurs de fonds et secteur privé - nous pouvons transformer ces opportunités en succès concrets et durables", a dit M. Fayolle.

Quant à l'organisation de l'Africa Investment Forum (AIF), le responsable a noté que c'est une plateforme stratégique pour la BEI.

"Notre participation vise trois objectifs principaux, à savoir faciliter la mobilisation de capitaux privés et publics pour des projets transformateurs dans des secteurs comme les énergies propres, les infrastructures durables et l'innovation, renforcer la collaboration avec nos partenaires africains et internationaux, en tirant parti de notre expertise collective pour répondre aux défis économiques, climatiques et sociaux du continent et changer la perception du risque en Afrique, en mettant en avant des success stories et en démontrant que des investissements sûrs et rentables sont possibles", a-t-il souligné.

"En tant que partenaire fondateur de l'AIF, nous valorisons cet espace unique pour connecter les porteurs de projets aux investisseurs et accélérer la réalisation d'initiatives à fort impact", a conclu le vice-président.