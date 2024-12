Maroc: Le travail de l'Agence Bayt Mal Al-Qods débattu à l'Université du Chili

Santiago — Les efforts déployés par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif pour venir en aide aux Palestiniens et préserver l'identité arabo-musulmane de la la ville sainte ont été débattus, jeudi, au sein de la prestigieuse Université du Chili.

A cette occasion, deux conférences sur le travail de l'Agence ont été données au Centre des études arabes de l'Université du Chili par deux universitaires marocains respectivement : Abderrahman El Fathi, directeur du département des études hispaniques à l'Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan et Abderrazak El Hiri, professeur à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès.

Ainsi, Abderrahman El Fathi a commencé par rappeler que l'Agence relève du Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, et s'emploie à apporter des aides humanitaires aux Palestiniens vivant sous occupation israélienne.

Il a souligné que les projets développés par l'Agence en Palestine visent à sauvegarder l'identité et la mémoire du peuple palestinien, afin que la ville sainte soit toujours « un espace de convivialité pour les trois religions monothéistes et un phare » de l'humanité tout entière.

L'universitaire marocain a insisté, dans ce contexte, sur le rôle des projets de construction d'écoles, de centres de formation et d'hôpitaux en vue de soutenir la résistance des Palestiniens à Al-Qods.

Il a souligné l'importance de ce genre de débats universitaires sur la question palestinienne, qui visent à mettre l'accent sur le dialogue et la convivialité afin de contribuer à préserver les vies humaines et éviter les affrontements.

Pour sa part, Abderrazak El Hiri a fait une présentation détaillée des projets promus par l'Agence Bayt Mal Al-Qods afin de préserver son patrimoine religieux et la mémoire commune de la ville sainte, et ce sous la supervision directe de Sa Majesté le Roi.

« Depuis sa création en 1998, l'Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Charif s'efforce de protéger les droits arabes et islamiques dans la ville sainte, de renforcer la détermination de son peuple en soutenant et en finançant des programmes et des projets dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du logement, et en préservant le patrimoine religieux et culturel d'Al-Qods Al-Charif », a souligné l'universitaire marocain.

Il a ajouté que le soutien apporté par le Royaume à la lutte du peuple palestinien, au-delà des positions politiques, s'est également manifesté sur le terrain à travers l'appui financier et les nombreuses initiatives entreprises par le Royaume, à travers l'Agence Bayt Mal Al-Qods.

Les principaux domaines d'intervention de l'Agence portent sur l'assistance sociale aux Maqdessis, la protection du patrimoine culturel urbain, le renforcement des offres de santé et d'éducation et l'autonomisation des femmes.

Dans une déclaration à la MAP, Kamal Cumsille, directeur du Centre des études arabes de l'Université du Chili, a estimé que les efforts déployés par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif sont « très importants pour la préservation du patrimoine arabe et islamique » de la ville sainte.

L'universitaire chilien a salué les initiatives adoptées pour alléger les souffrances du peuple palestinien, rappelant la tradition de convivialité et de tolérance qui a toujours existé dans le Royaume.

Les conférences à l'Université du Chili s'inscrivent dans le cadre de la « Semaine du Maroc au Chili », qui se tient du 28 novembre au 8 décembre.