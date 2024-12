Maroc: SM le Roi pose les jalons d'un super régulateur pour une transition énergétique visionnaire (Think tank français)

Paris — Sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc transforme l'Agence Nationale de Régulation de l'Énergie (ANRE) en un acteur stratégique de premier plan, vecteur d'une transition énergétique visionnaire, a souligné Khaled Hamadé, Président de l'institut International d'études géopolitiques basé à Montpellier.

Dotée de nouvelles attributions, l'ANRE devient le "gendarme" multi-énergies du pays, couvrant les renouvelables, le gaz naturel et l'hydrogène vert, a-t-il affirmé, notant que "cette réforme, visionnaire et opportune, positionne le Maroc comme un modèle en matière de souveraineté énergétique et de compétitivité".

Pour le géo politologue franco-libanais, "le renforcement de l'ANRE n'est pas qu'une avancée technique, c'est un projet national inclusif qui protège les intérêts de tous et garantit une régulation transparente et efficace pour soutenir l'essor des filières stratégiques et attirer des investisseurs locaux et internationaux".

Cette reforme, a-t-il expliqué, "arrive à point nommé dans un monde marqué par des crises énergétiques et géopolitiques majeures", car elle renforce la résilience du Maroc et offre au delà des frontières une plate-forme fédératrice à l'échelle régionale et mondiale en matière de transition énergétique.

"Avec une ANRE renforcée, le Maroc continue de prouver que la transition énergétique peut être un levier de développement et de paix à l'échelle globale", a-t-il ajouté.