Gabon: Discours de Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema - Issue du Référendum sur la nouvelle Constitution

document

Gabonaises, Gabonais, Mes chers compatriotes,

En ce jour historique pour notre nation, je m'adresse à vous avec une profonde émotion. Le peuple gabonais s'est exprimé massivement lors du référendum constitutionnel, démontrant ainsi sa maturité politique et démocratique et son engagement pour l'avenir de notre pays.

Les résultats de ce référendum exprimés à 91,64% en faveur du « oui », traduisant la volonté du peuple gabonais de se doter des institutions fortes et d'espérer l'avènement d'un Gabon nouveau placé sous le sceau d'une démocratie pluraliste et responsable.

C'est l'occasion pour moi de remercier les observateurs internationaux qui, du fait de leur regard objectif, ont apporté un crédit supplémentaire à cette élection et aux résultats.

Je veux également profiter de l'instant présent pour adresser mes sincères félicitations au personnel du Ministère de l'Intérieur qui renouait grâce à cette élection référendaire avec l'organisation et avec la gestion d'un scrutin, et surtout pour la promptitude avec laquelle les résultats ont été communiqués au peuple gabonais.

Il en est de même pour les Forces de Défense et de Sécurité qui ont su garantir la quiétude des citoyens tout au long de ce processus électoral.

Ce jour restera gravé dans notre histoire comme celui où, pour la première fois depuis plus de trois décennies, le peuple gabonais a été directement consulté pour choisir son modèle constitutionnel.

Cette consultation historique marque une rupture avec les pratiques du passé où les modifications de notre Loi fondamentale se faisaient sans véritable consultation du peuple.

Le projet de Loi constitutionnelle que vous venez de plébisciter n'est pas une copie de modèles venus d'ailleurs. Il est le fruit d'une réflexion nationale profonde, menée par des Gabonaises et des Gabonais, nourrie par nos réalités, nos valeurs et nos aspirations. Tout comme les autres peuples sont fiers de leur Constitution, nous pouvons dès aujourd'hui être fiers d'avoir conçu et adopté un modèle constitutionnel purement gabonais, qui répond à nos réalités et incarne nos ambitions collectives.

Cette Constitution porte en elle l'empreinte de notre histoire, la sagesse de nos traditions et notre vision commune d'un Gabon moderne. Elle représente un nouveau pacte social qui tient compte de nos spécificités culturelles, de nos aspirations démocratiques et de nos exigences de bonne gouvernance.

C'est désormais notre Constitution, notre fierté nationale, notre boussole pour l'avenir. Elle représentera pour les générations futures une nouvelle perceptive d'espérance et ainsi de prendre en toute souveraineté les exigences d'une Nation qui souhaite avoir la maitrise de son destin.

Mes chers compatriotes,

Votre forte participation à cette élection avec un taux de 54,18% témoigne de votre attachement aux valeurs républicaines et de votre désir ardent de contribuer à la construction d'un Gabon nouveau. Je tiens à féliciter chaque Gabonaise et chaque Gabonais qui s'est rendu aux urnes, exerçant ainsi son devoir civique dans la dignité et le respect.

À ceux qui ont fait campagne pour le "oui" comme à ceux qui ont défendu le "non", votre engagement a enrichi le débat démocratique.

J'ai suivi avec une attention toute particulière les plateaux télévisés dédiés au référendum et je déplore le comportement de certains acteurs politiques, notamment le non-respect des valeurs et de l'éthique. Néanmoins, j'ai été émerveillé par les arguments des uns et des autres, de découvrir de nouveaux visages qui me laissent croire que le Gabon peut désormais compter sur l'émergence d'une nouvelle classe politique.

Aujourd'hui Il n'y a ni vainqueurs ni vaincus. Le seul vainqueur est le Gabon immortel que nous ont légué nos ancêtres, notre patrie commune. Cette constitution est désormais celle de tous les Gabonais, sans exception.

À nos compatriotes qui ont porté une vision différente durant cette campagne, votre voix a été entendue, vos préoccupations ont été notées, et elles continueront d'enrichir notre dialogue national. L'heure est maintenant au rassemblement autour des valeurs qui nous unissent : l'amour de la patrie, le travail, la solidarité, la justice et la paix.

Mes chers Compatriotes,

Cette nouvelle Constitution marque une étape concluante dans notre processus de Transition.

Elle pose les fondements d'un État plus juste, plus équitable, où les droits de chacun sont garantis et où les Institutions sont au service du peuple.

Elle représente une rupture définitive avec les manoeuvres anciennes qui ont tant fragilisé notre démocratie et notre bon vivre ensemble.

Ce 16 novembre 2024 nous rapproche de l'objectif final de notre Transition : rendre le pouvoir au choix des Gabonais dans un cadre institutionnel rénové et assaini. Les prochaines étapes du processus de Transition se poursuivront dans le même esprit d'inclusivité et de transparence. Un Comité Institutionnel se chargera de rédiger notre nouveau code électoral qui sera ratifié et adopté par les deux chambres du Parlement.

Ensuite, viendra l'étape de la révision du fichier électoral par le Ministère de l'Intérieur en vue de nous conduire à une élection libre, transparente et apaisée qui marquera la fin de la Transition.

Gabonaises, Gabonais,

Mes Chers Compatriotes

Je vous invite solennellement à vous approprier cette nouvelle Constitution et à oeuvrer, dans l'unité et la concorde, à son application effective.

C'est dans l'harmonie de nos différences et la force de notre unité que nous façonnerons un Gabon nouveau, plus fort et plus prospère.

Peuple Gabonais, uni dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité.

Que Dieu bénisse le Gabon !

Honneur et Fidélité à la Patrie !

Je vous remercie.