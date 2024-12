Angola: L'ambassadeur souligne les acquis du partenariat stratégique Angola/États-Unis

Benguela (Angola) — L'ambassadeur de l'Angola aux États-Unis, Agostinho Van-Dúnem, a souligné la promotion des investissements américains dans le Corridor de Lobito, avec des impacts sur des secteurs clés tels que les gains du partenariat stratégique entre les deux pays.

Le président américain, Joe Biden, a terminé mercredi 4, dans la province de Benguela, une visite d'État de trois jours en Angola, avec l'accent sur le Sommet multilatéral du Corridor de Lobito, où étaient également présents les chefs de l'État d'Angola, de la RDC, de la Zambie et le vice-président de la Tanzanie.

A l'occasion, Joe Biden a annoncé une augmentation des investissements des États-Unis pour le corridor de Lobito, de 600 millions de dollars.

C'est dans ce contexte que l'Ambassadeur Agostinho Van-Dúnem a souligné qu'outre la ligne du corridor ferroviaire (1 344 km), cet investissement vise également à stimuler l'agriculture et l'agrobusiness.

Avec le financement obtenu pour augmenter la capacité de production agricole le long du Corridor de Lobito, qui comprend les provinces de Benguela, Huambo, Bié et Moxico, le diplomate prévoit la création de plus d'emplois et d'une plus grande sécurité alimentaire pour la population.

Pour le diplomate, l'Angola est en mesure de contribuer à la sécurité alimentaire dans la région, mais en donnant la priorité à la satisfaction des besoins internes, en augmentant la production pour lutter contre la faim.

Qualifiant la visite du président américain en Angola d'historique, Agostinho Van-Dúnem affirme également que les relations entre les deux pays se sont "beaucoup améliorées".

Pour cette raison, il affirme que l'Angola est aujourd'hui un pays avec un partenariat stratégique avec les États-Unis dans différents domaines, notamment dans les infrastructures, la défense et la sécurité, les énergies renouvelables, y compris l'éducation.

« L'Angola est aujourd'hui un pays sur lequel les États-Unis comptent pour des partenariats dans ces domaines (...). Et nous avons eu des interactions pertinentes avec les autorités américaines», a déclaré l'ambassadeur, pour qui la récente visite de Joe Biden est également le résultat de l'investissement américain dans ces domaines de coopération.

Les yeux tournés vers l'avenir

En se tournant vers l'avenir, l'ambassadeur affirme que l'Angola cherchera, dans les années à venir, à consolider cette coopération dans d'autres domaines, tels que l'éducation, la santé, l'assistance technique pour la lutte contre la corruption et l'amélioration de l'environnement des affaires dans le pays.

Agostinho Van-Dúnem met un « accent tonique » sur la nécessité d'améliorer l'environnement des affaires dans le pays, afin qu'il puisse mobiliser davantage d'investissements qui se traduisent par une diversification économique.

Même si l'attention se porte sur le Corridor de Lobito, l'un des grands projets en cours, Agostinho Van-Dúnem mentionne également l'existence de financements américains dans l'agriculture et les énergies renouvelables.

Le défi est désormais, selon l'ambassadeur, de renforcer les investissements, par exemple, dans le domaine de la collecte et de la distribution de l'eau, et dans les infrastructures routières, pour faciliter la mobilité des personnes, des biens et des services, dans le but de promouvoir le développement national.

Nouvelle administration

Interrogé sur le changement à la présidence des Etats-Unis, suite aux dernières élections remportées par Donald Trump, l'ambassadeur a déclaré que l'attente des autorités angolaises est de continuer à travailler avec la nouvelle administration américaine.

« Parce que nous avons des relations avec l'État et que les questions sur lesquelles nous travaillons sont d'intérêt mutuel, principalement dans le domaine de la sécurité alimentaire », a-t-il expliqué, soulignant que bon nombre des thèmes qui ont dominé la coopération bilatérale ont en fait commencé sous l'administration Trump.

L'espoir de l'Angola est de continuer à travailler au plus haut niveau, pour renforcer toujours plus les relations entre les deux pays et entre les deux peuples, a-t-il affirmé.

Concernant le retour des dollars au pays, il a évoqué les négociations avec le Département du Trésor américain, afin que cette question puisse être résolue le plus rapidement possible.

Il convient toutefois de noter que le pays doit se conformer à la législation déjà approuvée à cet effet, afin de rendre le système financier plus sûr et plus robuste.

« Mais il est bon de dire que la question du dollar concerne aussi la production nationale », a-t-il observé.

Et il ajoute : « Plus nous produirons, plus nous pourrons exporter pour acquérir des devises ».