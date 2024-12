Angola: La BM veut une plus grande divulgation du projet 'Diversifica Mais'

Luanda — Le représentant de la Banque Mondiale (BM) en Angola et à São Tomé et Príncipe, Juan Carlos Álvarez, a défendu jeudi, à Luanda, le renforcement des campagnes publicitaires pour le projet "Diversifica Mais" (Diversifie Plus), afin d'accélérer l'accès au financement pour renforcer les infrastructures dans le corridor de Lobito.

Le projet susmentionné s'inscrit dans le cadre de l'accélération de la diversification économique et de la promotion de l'emploi et se concentre sur les entreprises situées le long du corridor de Lobito, notamment la liaison entre les provinces de Benguela, Huambo, Bié et Moxico.

"Diversifica Mais" vise à créer des emplois pour les micro, petites et moyennes entreprises, d'une valeur de 300 millions de dollars, ainsi qu'à former environ 12 000 entreprises qui opèrent le long du corridor ferroviaire et économique qui relie le port de Lobito à la République démocratique du Congo et nord de la Zambie.

S'exprimant lors d'un événement appelé « Matabicho avec la presse », le représentant de la BM a souligné l'importance de promouvoir davantage de campagnes afin que les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) puissent connaître le projet susmentionné et bénéficier de son financement.

Juan Carlos Álvarez a déclaré que la BM dispose actuellement d'un portefeuille de 20 projets de différents montants, dont 18 sont strictement destinés à l'Angola et deux autres exécutés dans toute la région.

Les projets, a-t-il indiqué, mettant l'accent sur les domaines de l'éducation, de la santé, de la production agricole et de la protection sociale, ont une valeur globale estimée à 4,6 milliards de dollars américains.

D'autre part, il a fait savoir que l'équipe technique de BM a analysé la croissance estimée du pays à 3,2% du PIB pour l'année 2024.

"Les perspectives de croissance pour 2025 étaient de 2,8%, mais cela pourrait aussi changer. Au début de cette année, nous avions une prévision de 2,8%, maintenant à la fin du mois dernier (décembre), elle est déjà passée à 3,2%", a-t-il fait savoir.

Il a également évoqué la visite en Angola du Président américain Joe Biden, la considérant comme un signe de confiance et un vote positif des États-Unis pour investir toujours plus dans le pays.

Le corridor de Lobito est une route stratégique pour renforcer le potentiel de diversification économique de la République d'Angola. La ligne ferroviaire de Benguela s'étend sur 1 344 kilomètres du port de Lobito à Luau, province de Moxico, zone frontalière avec la RDC.

Le corridor de Lobito traverse quatre provinces angolaises (Benguela, Huambo, Bié et Moxico), reliant 40 pour cent de la population du pays, stimulant les investissements à grande échelle dans l'agriculture et le commerce. Et les quatre provinces traversées par le corridor de Lobito sont fondamentales pour le développement agricole avec des chaînes de valeur pour les céréales comme le maïs, le soja, le blé et le riz, les tubercules, les haricots, les légumes et les fruits.

Le corridor de Lobito est connu internationalement comme la route des 2 océans, car il relie l'Atlantique et l'océan Indien par voie terrestre. Il s'agit donc de la principale route alternative vers les marchés d'exportation des pays comme la Zambie et la RDC, car elle offre une route plus courte vers les principales régions minières des deux pays bordant l'océan Indien.

Le corridor de Lobito créera des opportunités de développement de petites entreprises adjacentes au transport ferroviaire et une alternative ferroviaire compétitive au transport routier.