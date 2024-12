Angola: Florbela Araújo participe à la XVe Assemblée de l'Institut latino-américain des médiateurs

Luanda — La médiatrice de Justice angolais, Florbela Rocha Araújo, participe depuis mercredi (4 décembre) à la XVe Conférence de l'Institut latino-américain des ombudsmans et défenseurs publics, qui se déroule à Foz de Iguaçu, au Brésil.

À l'ouverture de l'événement, qui se poursuivra jusqu'à vendredi (6), la présidente de l'Institut latino-américain des médiateurs, Amélia López, a souligné les 41 ans d'existence de l'institution et l'engagement dans la défense des droits des groupes vulnérables, comme les mineurs, les personnes âgées et les personnes handicapées.

A l'occasion, elle a souligné que cette activité sert également à honorer l'écologiste Chico Mendes, renforçant ainsi l'engagement en faveur de la justice sociale et environnementale.

À son tour, Florbela Araújo, qui participe en tant que présidente de l'Association des médiateurs de l'Afrique (AOMA), a souligné son rôle de cette organisation dans la promotion et la protection des droits de l'homme.

Tout au long de son intervention, la médiatrice angolaise a abordé plusieurs points, notamment le rôle de l'AOMA dans la promotion des droits, des libertés et garanties des citoyens, conformément aux Principes de Paris, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et à la Déclaration universelle des droits de l'homme.

La médiatrice angolaise a également souligné l'importance de la signature de l'accord de coopération entre l'AOMA et l'Institut latino-américain des ombudsmans et les avantages pour les deux régions.

Florbela Araújo, qui a abordé le thème "Le rôle du médiateur et le devoir de coopération avec les organisations internationales", a souligné l'importance de l'institution pour garantir une Administration Publique plus juste, transparente et efficace dans ses relations avec les citoyens.

Enfin, Florbela Araújo a souligné que l'échange d'expériences entre les participants à l'événement permettra un renforcement mutuel, essentiel pour améliorer le fonctionnement des institutions et garantir que les générations futures vivent dans des sociétés plus justes et plus équilibrées.