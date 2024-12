Angola: Le BP salue João Lourenço pour le succès de la visite de Biden

Luanda — Le Bureau Politique (BP) du MPLA a félicité jeudi "chaleureusement et avec effusion" le Chef de l'Etat, João Lourenço, pour le succès obtenu avec la visite historique du Président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, en Angola.

Dans un message de félicitations envoyé à l'Angop, cette instance du parti affirme que cette réalisation représente un moment d'une importance inoubliable pour l'Angola, marquant un nouveau chapitre dans les relations bilatérales et le renforcement sans équivoque des relations entre l'Angola et les États-Unis d'Amérique.

Le BP affirme que sous la direction ferme, visionnaire et réformiste du président João Lourenço, l'Angola réaffirme son engagement en faveur du dialogue, de la coopération internationale et de la construction de ponts pour le développement durable et la prospérité mondiale.

Selon la source, cette visite non seulement rehausse la réputation et le prestige du pays, dans le concert des nations, mais reflète également les efforts continus du MPLA et de l'Exécutif angolais dans la consolidation de la paix, la stabilité et la croissance économique, dans le renforcement de la démocratie, réaffirmant l'objectif de « Servir le peuple et faire grandir l'Angola ».

Il a indiqué que cette réalisation représente une autre étape importante sur la scène géopolitique internationale, en vue de résoudre les problèmes du peuple, de créer de nouvelles opportunités de développement et d'améliorer les conditions de vie de tous les Angolais.

"Que cette étape nous incite à continuer à travailler ensemble, en tant qu'Angolais, pour renforcer les fondations de notre nation, vers un avenir de prospérité et d'unité nationale", conclut le message.