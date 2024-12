Angola: Le pays et les États-Unis signent des instruments juridiques

Luanda — L'Angola et les États-Unis d'Amérique ont signé jeudi, à Luanda, deux autres instruments juridiques, dans le cadre de l'approfondissement de la coopération bilatérale dans les secteurs du transport, de l'industrie et du commerce.

Il s'agit du mémorandum d'accord pour le renforcement des capacités des infrastructures entre le ministère des Transports et l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), et du mémorandum d'accord entre le ministère de l'Industrie et du Commerce et le Département du Commerce des États-Unis pour établir le partenariat commercial et d'investissement entre les deux pays.

Le protocole d'accord entre le ministère des Transports et l'USAID vise à favoriser la croissance économique, le développement et la diversification du pays grâce à une collaboration stratégique.

Le mémorandum signé entre le ministère de l'Industrie et du Commerce et le Département du Commerce des États-Unis d'Amérique vise à établir un partenariat pour approfondir les liens commerciaux et d'investissement entre les deux pays.

Le mémorandum relatif au secteur des transports a été signé par le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, et la sous-secrétaire d'État américaine aux Affaires africaines, Mary Catherine Molly Phee.

Dans le domaine du commerce, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Minguês, et la secrétaire du Département du Commerce des États-Unis d'Amérique, Gina Raimondo, étaient signataires.

Les mémorandums signés prévoient la mise en oeuvre d'initiatives concrètes dans les domaines prioritaires, le développement de projets d'infrastructures, l'organisation de missions commerciales bilatérales et le renforcement des capacités institutionnelles de promotion et de gestion des investissements étrangers.

Ces actions sont alignées sur le Plan national de développement (PDN) de l'Angola 2023-2027, qui donne la priorité à une croissance économique inclusive et durable.

Le mémorandum dans le domaine des Transports représente une avancée stratégique dans le développement des infrastructures de transport en Angola.

Cet accord renforce la capacité de modernisation de ce secteur, favorise la croissance économique et contribue à la diversification de l'économie angolaise.

Avec la création de l'Unité de gestion de projets, concessions et partenariats public-privé, composée de techniciens spécialisés, le ministère des Transports sera mieux en mesure de gérer les concessions et les partenariats et de suivre les projets d'investissement public, en se concentrant sur les Corridors de Lobito et du Sud.

Le mémorandum prévoit également la réalisation d'actions de formation et l'acquisition d'équipements, indispensables pour renforcer le travail technique et garantir l'efficacité et la sécurité dans le secteur des transports.

À son tour, le mémorandum commercial reflète les efforts conjoints visant à intensifier les relations commerciales et d'investissement entre les deux pays.

L'accord promeut des environnements plus favorables aux entreprises et facilite le développement de projets dirigés par le secteur privé, avec une attention particulière sur des domaines tels que la sécurité alimentaire, le développement des infrastructures et les réformes réglementaires.

Il établit également un engagement à coopérer avec les communautés d'affaires en Angola et aux États-Unis d'Amérique, en encourageant l'échange d'idées et l'identification de nouvelles opportunités commerciales.

Avec cette initiative, l'Angola franchit une autre étape décisive vers la diversification de l'économie, attirant des investissements stratégiques et s'intégrant de manière compétitive dans le commerce mondial, favorisant ainsi le développement et le progrès économique du pays.

La signature de ces deux instruments juridiques s'est déroulée en présence du ministre des Relations Extérieures, Téte António, et des membres du corps diplomatique américain accrédités en Angola.