Angola: Le secrétaire d'État encourage la continuité de la formation sur les armes chimiques

Luanda — Le secrétaire d'État à la Défense Nationale, José Maria de Lima, a encouragé jeudi l'Organisation pour l'Interdiction des Armes Chimiques (OIAC) à poursuivre ses activités de formation, soulignant la disposition du pays à les accueillir.

Clôturant l'Atelier de Formation pour les Agents des Douanes et les Autorités Nationales des pays de langue portugaise de l'OIAC, qui s'est déroulé à Luanda du 3 au 5 de ce mois, il a affirmé que des événements de ce type offrent un excellent espace d'interaction et de dialogue constructif, pour le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre pays.

A l'occasion, le gouvernant a salué l'initiative de l'OIAC et de l'Organisation Mondiale des Douanes dans la promotion d'actions de formation auprès des États parties à la Convention sur l'Interdiction des Armes Chimiques (CIAC), en vue de renforcer les programmes nationaux de formation visant à mettre en oeuvre cet instrument de confinement de la prolifération et de promotion du désarmement des armes chimiques dans le monde.

"J'exprime ma satisfaction, au nom du Gouvernement angolais, d'avoir accueilli cet atelier très important, pour lequel nous avons eu l'honneur de recevoir des experts de l'OIAC, de l'Organisation mondiale des douanes, des autorités nationales et d'autres secteurs d'intérêt des pays frères présents ici, pour renforcer leurs devoirs et leurs compétences», a-t-il souligné.

D'autre part, il a souligné que l'Angola considérait la mise en oeuvre pleine et efficace de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, ainsi que d'autres instruments de non-prolifération et de désarmement des armes de destruction massive, comme une grande contribution au désir de paix, de sécurité régionale et internationale.

Selon le secrétaire d'État, le pays considère également qu'à la lumière de la Convention, la création de structures, de plateformes de dialogue et de formation permettent une meilleure coordination entre les acteurs nationaux et internationaux, c'est pourquoi il s'associe à l'initiative d'organisation de réaliser régulièrement d'événements similaires, en portugais.

Il a ajouté que, dans cette voie et dans le cadre des engagements nationaux en faveur de cette cause, l'Autorité nationale pour le contrôle des armements et le désarmement (ANCAD), chargée de mettre en oeuvre ces instruments de non-prolifération et de désarmement, a pour priorités d'assistance la révision de la législation nationale mettant en oeuvre la Convention.

Pour sa part, le représentant de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), Solomon Haíle, a déclaré que l'atelier avait réussi à attirer le nombre attendu de participants prêts à faire avancer le programme de formation et à le rendre important.

Il a considéré que l'engagement était productif dans la mesure où il a généré des idées et des bonnes pratiques (par exemple au Mozambique) qui peuvent inspirer d'autres à agir plus rapidement et à mieux réussir dans la mise en oeuvre complète et efficace de la CIAC.

"Le fait que nous ayons des plans d'action pour le pays signifie que nous disposons d'un outil pour reproduire la formation au niveau national et garantir qu'elle ne commence et ne se termine pas à Luanda", a-t-il déclaré.

L'action de formation visait à sensibiliser et à former les formateurs des agents en douane sur le régime de transfert des produits chimiques contrôlés par la CIAC, entre autres sujets.