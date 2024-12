Afrique: COSAFA U-17 Girl's Championship - Madagascar écrase la Namibie 5-0 pour son entrée en lice

L'équipe féminine U-17 de Madagascar a fait forte impression lors de son premier match au « COSAFA U-17 Girl's Championship », en infligeant une lourde défaite 5-0 à la Namibie, hier, à l'University of Johannesburg Stadium à Soweto.

Madagascar a réussi son entrée en lice au « COSAFA U-17 Girl's Championship », hier. Les protégées de l'entraîneur Mamihasina Hortensia ont démontré un jeu solide et une grande efficacité offensive dès les premières minutes. Dès la 7e minute, Volana Andrianarison a ouvert le score, donnant ainsi le ton à une première mi-temps totalement maîtrisée par les Malgaches.

À la 27e minute, Volana a obtenu un penalty, que Volaintsohasina Tahirimpitia Rakotoarisoa a transformé avec sang-froid, portant le score à 2-0. Le capitaine Louisa Landrina Nambininjanahary a ensuite marqué le troisième but à la 35e minute d'une frappe lointaine qui a laissé la gardienne namibienne Mwalundange sans réaction. Non contente de cela, Volana Andrianarison, d'un joli tir à la 37e minute, a doublé la mise pour inscrire son deuxième but de la rencontre et porter l'avantage malgache à 4-0 avant la pause.

En seconde période, Madagascar a continué de contrôler le jeu. L'entrée en jeu de Jiscaniah Nomenjanahary s'est avérée décisive car elle a inscrit le cinquième but malgache à la 67e minute, scellant définitivement le sort de la rencontre. Les Namibiennes, bien que combatives, n'ont jamais réussi à inquiéter la défense malgache ni à réagir face à la domination de leurs adversaires.

Au-delà de la victoire nette et sans appel, la capitaine malgache Louisa Landrina Nambininjanahary a été désignée meilleure joueuse de la rencontre, récompensant son rôle clé dans la performance de son équipe. « Nous avons gagné la première rencontre, mais ce n'est que le début de la compétition. Il y avait encore des erreurs à rectifier, notamment la fluidité du jeu, la rapidité, ainsi que l'efficacité devant le but. Il y a eu trop de buts manqués et il y a aussi des aspects liés à la maturité à améliorer. Nos prochains adversaires ont de la puissance physique et de la technique, mais nous sommes prêtes à relever le défi et à donner le meilleur de nous-mêmes. Gagner contre le Malawi est crucial pour la suite de notre parcours », a déclaré Mamihasina Hortensia après la rencontre. Dans l'autre match du groupe B, l'Afrique du Sud a battu le Malawi 4-2, plaçant Madagascar provisoirement en tête du groupe, devant les Sud-Africaines. Le prochain match des Malgaches est prévu pour ce samedi 7 décembre contre le Malawi, un duel crucial pour la suite de la compétition.