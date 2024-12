Madagascar: Projet SLEM - Restauration de 3 913 hectares de zones forestières dégradées

Le projet « Paysages durables dans l'Est de Madagascar » ou SLEM, financé par le Fonds vert pour le climat et mis en oeuvre par Conservation International, entame actuellement sa phase finale après cinq années d'activité.

« Implémenté dans les corridors forestiers Ambositra-Vondrozo et Ankeniheny-Zahamena, ce projet sous l'égide du ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) via le Bureau national des changements climatiques et de la REDD+, a connu des résultats significatifs ». Le Secrétaire général de ce département ministériel, Moïse Rasamoelina, l'a évoqué hier lors de la réunion du Comité de pilotage du projet SLEM, hier, à l'hôtel Panorama. « Grâce à ce projet qui intervient dans huit régions, Madagascar a pu atteindre les objectifs nationaux en matière de lutte contre le changement climatique incluant la lutte contre la déforestation », a-t-il ajouté.

Vente de carbone.

Il est à rappeler que ce projet SLEM a pour but d'améliorer la résilience des communautés de base, partenaires de Conservation International dans la conservation et la gestion de ces corridors forestiers tout en réduisant l'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. L'amélioration de leur condition de vie constitue également une priorité. Parmi les réalisations du projet, « une restauration de 3 913 ha de zones forestières dégradées a été enregistrée, dépassant l'objectif initial de 2200 ha. En outre, 91% de l'objectif de séquestration de carbone ont été atteint, portant une valeur nette de 8,3 millions de tonnes. Madagascar a reçu 39 milliards Ar en crédits de carbone de la Banque mondiale grâce à la première vente de carbone. Nous sommes actuellement en train de négocier avec les partenaires pour la 2e vente de ce carbone séquestré via le projet SLEM », a souligné le Numéro Deux du MEDD.

Pérennisation du projet.

Par ailleurs, 23 903 ménages résidant aux alentours des corridors forestiers COFAV et CAZ sont bénéficiaires directs de ce projet mis en oeuvre par Conservation International. La pérennisation de ce projet et la capitalisation des acquis ont été discutées par toutes les parties prenantes lors de cette réunion du Comité de Pilotage.

« Nous avons soutenu les communautés de base partenaires afin d'améliorer leurs conditions de vie en développant des activités génératrices de revenu et l'agriculture durable pour la promotion des filières rentables telles que les cultures de rente. La facilitation de leur accès au marché et la diffusion des bonnes pratiques agricoles, ne sont pas en reste », a soutenu Dr Zo Lalaina Rakotobe, Senior Advisor du projet « Paysages Durables dans l'Est de Madagascar ».