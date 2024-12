Madagascar: Basket 3X3 - Les Ankoay gâtés par la Star

C'est l'heure du réconfort pour les deux équipes malgaches de Basket 3X3. Les Ankoay ont été accueillis en héros par la société Star hier à Andraharo. À travers sa marque XXL, la Star reste un sponsor officiel fidèle des Ankoay, non seulement durant cette Africa Cup, mais tout au long de leurs compétitions.

En effet, la Fédération malgache de basketball et la Star sont main dans la main, partageant les mêmes valeurs : la passion, la compétitivité, l'esprit d'équipe et le partage, et ce depuis les championnats nationaux. Hier, la société a une fois de plus réitéré son soutien envers le basketball malgache et les Ankoay en particulier, à l'occasion de leur Coupe du Monde en 2025.

En guise de récompense après avoir remporté la Coupe d'Afrique, la marque XXL leur a remis des certificats de reconnaissance, ainsi qu'une dotation de boissons et une enveloppe. Le staff et le comité d'organisation COCAN ont également reçu leur part respective. « Nous sommes certains que les Ankoay continueront à briller lors de la Coupe du Monde, et XXL restera à leurs côtés à chaque étape », a déclaré Mickael Rakotobe, responsable de la marque.