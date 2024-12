Madagascar: Renforcement de la lutte contre la pêche INN - Un atelier régional au pays

Un atelier régional de deux jours sur le contrôle des pêches au port basé sur le renseignement s'est tenu à l'Hôtel Radisson Blu Ambodivona, Antananarivo. Cet événement, organisé dans le cadre du programme « Soutenir la mise en oeuvre efficace de l'AMREP en Afrique », marque la quatrième réunion du groupe de pilotage. L'objectif principal est de renforcer la lutte contre la pêche illégale non déclarée et non réglementée (pêche INN) en Afrique.

L'atelier a réuni plusieurs pays d'Afrique de l'Est et de l'Ouest, dont dix membres actifs tels que le Sénégal et le Ghana, rejoints par Madagascar. Cette année, six nouveaux pays intégreront ce groupe de pilotage, consolidant ainsi la coopération régionale.

La pêche illégale, un fléau qui coûte des centaines de millions de dollars à Madagascar, est au coeur d'un atelier régional. Cet événement vise à renforcer les capacités des pays africains à lutter contre cette pratique dévastatrice pour les écosystèmes marins. La pêche INN représente une menace sérieuse pour la biodiversité marine, les économies nationales et la sécurité alimentaire.

En Afrique, ce phénomène est particulièrement préoccupant, avec des pertes estimées à plusieurs milliards de dollars chaque année. Madagascar, qui perd à lui seul 200 à 500 millions de dollars par an à cause de cette pratique, a décidé de prendre les choses en main.

Au cours de ces deux jours, les participants échangeront leurs bonnes pratiques, se formeront aux dernières techniques de surveillance et de contrôle, et mettront en place des stratégies communes pour lutter contre la pêche INN. « Notre pays perd des sommes colossales à cause de la pêche illégale », a souligné Désiré Tilahy Andrianarahintsoa, secrétaire général du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue. « En renforçant nos capacités de contrôle, nous pourrons mieux protéger nos ressources halieutiques et assurer un développement durable de notre secteur de la pêche ». Cet atelier marque une nouvelle étape dans la lutte contre la pêche INN en Afrique. L'atelier a également permis aux participants de mieux comprendre les risques auxquels leurs ports sont exposés en matière de pêche INN. Yann Yvergniaux, représentant de TMT France, a souligné l'importance de ce genre d'initiative.