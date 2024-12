Namibie/Madagascar: Football - Cosafa U17 filles - Le pays surclasse la Namibie

Les Barea ont défait les Namibiennes sur un large score hier, à Johannesburg lors de leur premier match au Championnat du Cosafa réservé aux filles de moins de 17 ans.

Bon début. Les Barea se sont imposées d'entrée 5 buts à 0 contre les Namibiennes hier, au stade JU Soweto à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ce match compte pour la deuxième journée du championnat du Cosafa dédié aux filles de moins de 17 ans. Les protégées de Coach Hortensia Mamihasina ont nettement dominé la rencontre. Elles ont déjà mené 4 buts à 0 à la pause.

Le milieu du Canon FC, Louisa Landrina Nambininjanahary, a ouvert la marque à la 7e minute, d'une frappe croisée du pied gauche placée au poteau opposé. Le milieu de l'AC SabNam, Volaintsoa Tahirimpitia Rakotoarisoa, a creusé l'écart sur un pénalty (27e ). Madagascar a ajouté deux buts de plus avant la pause.

La capitaine des Barea U17 filles, Louisa Landrina Nambininjanahary, qui a remporté le trophée de meilleure offensive, a signé le troisième but malgache à la 35e minute, d'un tir de loin dans la lucarne, suivi, deux minutes plus tard, par le quatrième but marqué par la même Volana Andrianarison.

Doublé

C'était son deuxième but de la rencontre (37e ). Le but du K.O a été inscrit par Jiscaniah Nomenjanahary, du club FDM, enchaînant une passe décisive de Volana à la 67e minute. Les Namibiennes ont beau tenter de renverser la situation et ont failli réduire l'écart à une minute de la fin de la rencontre, mais la balle a été dégagée de justesse par une défenseure des Barea, à un mètre de la ligne de la cage de Jenny Laethicia Rallysmiandisoa.

Les Barea ont ainsi pu réaliser une belle entame du tournoi, alors que la délégation n'était arrivée en terre sud-africaine qu'un jour avant le match.

Madagascar enchaînera à la deuxième journée contre le Malawi, samedi à midi, toujours au stade UJ Soweto B. Les Barea affronteront les Bafana Bafana sud-africaines, lundi à 10 heures, pour le compte de la troisième et dernière journée.