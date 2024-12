Madagascar: Élections communales du 11 décembre - Andry Rajoelina appelle les citoyens à aller voter

Le président Andry Rajoelina lance un appel à l'endroit des citoyens malgaches à se rendre aux urnes le 11 décembre prochain.

Hier, durant la distribution de sacs de riz et de PPN au profit des habitants du 5è Arrondissement qui s'est tenue au Coliseum Antsonjombe, le chef de l'État a déclaré : « En tant que citoyens, si vous voulez défendre la stabilité, je vous encourage à aller voter et assumer votre devoir citoyen ». En effet, le chef de l'État décide d'anticiper, de sensibiliser et prendre sa responsabilité face à un ressenti général et généralisé de manque d'enthousiasme de la population par rapport à cette échéance électorale.

Il appelle ainsi les électeurs à choisir la voie de la paix et de la stabilité. « On a besoin de paix, de stabilité et de développement. On n'a pas besoin de troubles. Il y a ceux qui prévoient de déstabiliser, de détruire. Nous, on est de ceux qui optent pour le développement. On construit, on redresse, on se soutient et on s'entraide ». Une déclaration qui se présente comme une manière indirecte d'appeler les Tananariviens à choisir la continuité en votant pour la candidate du pouvoir.

Mifampitsimbina. Beaucoup d'observateurs estiment qu'en lançant le programme Mifampitsimbina en pleine période de campagne électorale, Andry Rajoelina souhaite faire un clin d'oeil à l'endroit des électeurs. D'ailleurs, hier, durant sa rencontre avec la population du 5è Arrondissement, il a lancé une pique à l'endroit de ses détracteurs en déclarant que ces derniers se contentent juste de critiquer et ne font aucun effort pour venir en aide à la population.

« Ils ne vous donnent même pas une bougie lorsque vous êtes en difficulté », a-t-il déclaré. C'est le président Andry Rajoelina qui a réitéré que les actions sociales au profit des familles vulnérables vont se poursuivre jusqu'à Noël et se multiplier même jusqu'à la fin de son mandat. Pour rappel : mercredi dernier, ce fut au tour de 7 800 foyers issus du 1er et du 4è arrondissements de recevoir des aides sociales de la part du locataire d'Iavoloha.

Selon les informations, cette première série de distribution se poursuivra jusqu'à lundi prochain. Ce jour, Andry Rajoelina est attendu au Gymnase Ankorondrano pour venir aux chevets des familles nécessiteuses du 3è Arrondissement. Au total, 18 000 foyers à Antananarivo vont bénéficier de ce programme Mifampitsimbina, initié pour soutenir les ménages en cette période des fêtes de fin d'année. « Je veux que chaque foyer puisse passer Noël dans la joie. D'où ce programme Mifampitsimbina », a martelé le président de la République.