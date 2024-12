Madagascar: Vendredi joli

Piment Café Behoririka : Soirée éclectique avec Jimmy Harison

Le surdoué de la variété malgache retrouvera les noctambules au Piment Café Behoririka. Ce soir, Jimmy Harison sera la vedette du cabaret hebdomadaire et présentera un répertoire varié, mêlant classiques de la variété anglo-saxonne et tubes latinos. Il affectionne particulièrement les morceaux de grosses pointures telles que Stevie Wonder et Michael Jackson, les prouesses vocales et la bonne musique feront des mélomanes heureux.

Chez Papa Isoraka : Rootsman à l'affiche

Pépite de la scène du moment, Rootsman connaît une ascension fulgurante. Pour preuve, il est sollicité de partout et ce soir, le chanteur retrouvera les habitués du Chez Papa Isoraka. Une soirée déjantée qui se profile à l'horizon avec un répertoire de folie si l'on ne compte que les « Célibataire », « Follow me » ou encore les « Tsy ameko », « Tsy Tagna » et « Na lingui yo ».

La Teinturerie Ampasanimalo : Musique engagée avec Mashmanjaka

Engagé, il l'est ! Une fois de plus, Mashmanjaka revient sur les planches de La Teinturerie Ampasanimalo ce soir. Au menu, du reggae et du bon. C'est l'occasion rêvée pour les Malgaches adeptes du genre. Histoire de joindre l'utile à l'agréable, le chanteur reste fidèle à son image, qui est de véhiculer des idées et de prôner le « fihavanana » à travers ses chansons. Un moment de communion se profile à l'horizon.

Ifm Analakely : « Les mots nus » à profusion

Rendez-vous ce soir pour une heure de musique et de poésie avec le slammeur français Rouda et le pianiste Njaka Rakotonirainy. En première partie, le lauréat du slam national 2023 qui clamera vers et prose en présence de Marc Kelly Smith, le fondateur du slam. Venu tout droit de Chicago, ce dernier rejoindra les artistes sur scène pour un slam de fin international !

Palais des sports Mahamasina : Soirée Vibe tropical

Lion Hill, Sayda, Ljo et Basta Lion... En voilà une affiche des plus alléchantes. C'est ce soir au Palais des Sports Mahamasina. Au programme, de la bonne vibe tropicale en cette soirée estivale des plus chaudes. En famille ou entre amis, tout moment est bon pour la convivialité.