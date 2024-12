Congo-Kinshasa: Pluies diluviennes à Matadi - Greenpeace Afrique pointe du doigt les responsables de la crise climatique grandissante

communiqué de presse

La ville portuaire de Matadi, en République Démocratique du Congo, a été frappée le mardi 3 décembre 2024 par de violentes pluies diluviennes. Ces précipitations exceptionnelles ont provoqué d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines. De nombreuses maisons ont été endommagées, des routes rendues impraticables et des infrastructures essentielles, telles que les réseaux d'approvisionnement en électricité, sérieusement affectées. Un traumatisme de plus pour des populations locales qui sont déjà à la merci des manifestations de la crise climatique grandissante.

"Cette situation illustre la réalité du changement climatique et met en lumière la vulnérabilité des communautés face à ses effets. Il est impératif que les principaux pollueurs prennent conscience de leur responsabilité et compensent les pertes et dommages qu'ils engendrent, souligne Bonaventure Bondo, responsable de la campagne Forêts chez Greenpeace Afrique."

De nombreuses familles ont été gravement touchées par ces inondations, qui ont entraîné la perte de leurs logements, et causé des décès tragiques, dont celui de deux enfants par noyade. Cette variation des précipitations est l'une des conséquences de la pollution atmosphérique dans cette région, où les activités pétrolières sont prédominantes.

"Alors que les entreprises pétrolières engrangent des bénéfices en dégradant notre environnement, nos communautés, déjà affaiblies par d'autres fléaux, endurent les conséquences et supportent le fardeau d'une pollution qu'elles n'ont pas causée. Nous réaffirmons notre demande pour l'abandon complet des projets d'extraction pétrolière, afin de préserver le bien-être des populations et de notre planète", conclut Bonaventure.

Il faut souligner que Matadi n'est pas la seule zone de la RDC affectée par des inondations aux conséquences tragiques au cours des deux dernières années. D'autres provinces, comme Kinshasa et le Sud Kivu, subissent également des inondations anormales causées par des pluies intenses. Cette situation alarmante est un rappel constant de l'urgence de la crise climatique et l'importance d'agir concrètement pour soutenir les communautés vulnérables dans leur adaptation.