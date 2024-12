Madagascar: Championnat national U20 - ACDM poursuit son sans-faute

À mi-parcours, l'ACDM Soanierana-Ivongo est la seule équipe à avoir réalisé un parcours sans défaite, à l'issue de la troisième journée de la deuxième phase du championnat national U20 garçons.

Créditée de six points, l'équipe d'Analanjirofo caracole en tête du groupe qui évolue au By-Pass, après trois victoires en autant de rencontres. Elle s'est imposée sèchement (6 à 0) mercredi, contre le FC Antsiafabositra de Betsiboka. L'AFA1 d'Ambovombe dans l'Androy et les Disciples Espoir d'Analamanga occupent respectivement la deuxième et la troisième place, crédités chacun de six points. L'AFA a remporté son match par forfait contre l'AFCA de Sava, et les Disciples Espoir ont disposé de l'AS Tambatra d'Atsimo-Atsinanana (3-1).

Trois clubs se bousculent en tête à Ambohidratrimo, crédités chacun de six points, à savoir Fosa Académie de Boeny, AS Zatomi d'Atsinanana et Boriziny Formation de Sofia. L'équipe de Boeny a largement battu Fihezama de Vatovavy et Fitovinany (5 à 0), et Boriziny a surclassé l'AS Zatomi (2 à 0).

Il reste encore quatre journées qui s'étaleront jusqu'au lundi 9 décembre. Les deux équipes mieux classées de chaque groupe se qualifieront pour la Poule des As.