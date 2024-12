Afrique: Les vaccins peuvent mettre fin au VIH - Les gouvernements africains doivent prendre l'initiative de les développer

analyse

Le VIH reste un défi majeur pour la santé publique mondiale. Cela est particulièrement évident en Afrique australe et orientale, où réside la majorité des personnes vivant avec le VIH. Dans cette région, le nombre de nouvelles infections par le VIH reste alarmant malgré les avancées significatives en matière de prévention et de traitement.

En Afrique du Sud, on estime que 150 000 personnes contractent le VIH chaque année.

Ce chiffre alarmant met en évidence l'insuffisance de l'augmentation et de la disponibilité d'outils de prévention éprouvés tels que les antirétroviraux oraux et injectables prophylaxie pré-exposition (PrEP).

Bien que plus de 7,5 millions de personnes en Afrique du Sud vivent avec le VIH, seulement 5,9 millions sont sous thérapie antirétrovirale (ART). Cela signifie qu'une personne séropositive sur quatre n'est pas sous traitement.

Les personnes vivant avec le VIH qui suivent leur traitement conformément aux prescriptions et atteignentune charge virale indétectable ne transmettent pas le VIH par voie sexuelle.

Cependant, le déficit de traitement en Afrique du Sud rend impossible la réalisation des objectifs de traitement en tant que prévention, car cela nécessite une couverture ART généralisée.

En tant que scientifiques médicaux travaillant dans le domaine de la prévention du VIH, nous pensons que les vaccins anti-VIH seront essentiels pour éliminer la transmission du VIH. Les vaccins aident le corps à apprendre à se défendre contre les maladies sans les dangers d'une infection à part entière.

La recherche et le développement de vaccins contre le VIH doivent rester une priorité mondiale. Les scientifiques africains devraient continuer à jouer un rôle central dans le développement d'interventions abordables et durables.

Des promesses importantes, mais un prix élevé

Les récentes avancées dans le domaine de la PrEP injectable à longue durée d'action, comme le lenacapavi, dont les études cliniques ont montré qu'il éliminait presque totalement la transmission sexuelle du VIH, sont très prometteuses en termes de réduction des nouvelles infections.

Cependant, ces produits injectables coûtent jusqu'à 44 819 USD (environ 28 millions francs CFA) par an et par personne. Ils sont donc inabordables pour les systèmes de santé publique.

Des accords de licence volontaire avec des fabricants de génériques pourraient les rendre plus accessibles. Mais même en augmentant la couverture de la PrEP, le VIH ne sera pas éliminé à lui seul.

Le pouvoir des vaccins

L'élimination du VIH nécessite un vaccin sûr, efficace et abordable.

Un vaccin contre le VIH pourrait fournir une immunité de longue durée, administrée peut-être en quatre doses sur une année.

Les vaccins contribuent à la protection contre les maladies infectieuses et leur utilisation a joué un rôle essentiel dans la réduction du nombre de décès chez les enfants. La variole a été éradiquée grâce à l'utilisation généralisée de la vaccination, et les vaccins ont joué un rôle essentiel dans la lutte contre la rougeole.

À ce jour, malgré des décennies de recherche et des investissements financiers considérables, aucun candidat vaccin contre le VIH n'a démontré une protection significative.

Nous pensons qu'un investissement mondial continu dans la recherche et le développement d'un vaccin contre le VIH est primordial pour atteindre l'objectif des Nations Unies de mettre fin au Sida en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030.

Un investissement suffisant de la part des gouvernements africains est la pièce manquante de cet effort mondial.

L'Afrique doit passer à l'action

C'est le continent qui porte le plus lourd fardeau sanitaire et économique du VIH. En 2022, environ 25,6 millions de personnes vivaient avec le VIH en Afrique.

Pourtant, le financement de la recherche et du développement reste lamentablement faible.

Il y a 17 ans, les pays membres de l'Union africaine se sont engagés à consacrer 1 % de leur produit intérieur brut à la recherche et au développement. En 2019, la moyenne du continent n'était que de 0,42 %, bien en deçà de la moyenne mondiale de 1,7 %.

Aucun pays africain n'a atteint l'objectif de 1 %. L'Afrique du Sud, leader du continent en matière de dépenses de recherche et de développement, n'a atteint que 0,85 % du PIB.

Pour qu'une initiative de vaccination contre le VIH menée par l'Afrique soit couronnée de succès, trois éléments sont essentiels : le leadership scientifique et politique, l'investissement national et l'engagement soutenu des communautés.

Les gouvernements africains doivent donner la priorité au financement de la recherche et du développement de vaccins en tant qu'impératif de santé publique.

En outre, le fait de donner aux chercheurs locaux les moyens de diriger les initiatives de développement de vaccins permettrait non seulement de renforcer la science, mais aussi d'instaurer un climat de confiance au sein des communautés.

Les partenaires mondiaux ont soutenu les progrès de l'Afrique dans la recherche et le développement de vaccins contre le VIH. Des organisations telles que le National Institute of Health's HIV Vaccine Trials Network, la Fondation Bill and Melinda Gates et l'USAID ont contribué à renforcer les infrastructures de recherche clinique et les capacités des laboratoires sur le continent.

Ces collaborations ont jeté les bases d'une recherche de haute qualité menée par des scientifiques africains.

La voie à suivre

En ce qui concerne l'avenir, la capacité croissante de fabrication de vaccins sur le continent offre l'espoir d'un vaccin contre le VIH produit en Afrique.

Les récents développements dans les installations régionales de production de vaccins en Afrique du Sud, au Sénégal et au Rwanda pourraient être utilisés pour créer un pipeline durable pour les vaccins contre le VIH.

Ces efforts permettraient non seulement de réduire la dépendance à l'égard des sources extérieures, mais aussi de garantir que les vaccins sont développés et distribués de manière équitable.

Mettre fin à l'épidémie de VIH est un objectif réalisable, mais il nécessite un effort mondial concerté. Les outils de prévention existants, tels que la PrEP injectable à longue durée d'action, sont précieux, mais ils ne peuvent pas remplacer le potentiel de transformation d'un vaccin.

Pour relever ce défi, les parties prenantes internationales et africaines doivent renforcer leur engagement en faveur de la recherche et du développement d'un vaccin contre le VIH.

Comme l'a dit Nelson Mandela,

Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait.

Avec un leadership audacieux et des investissements soutenus, nous pouvons faire d'un vaccin contre le VIH une réalité - et, avec lui, rapprocher le monde de l'éradication du sida.

Glenda Gray, Distinguished Professor, Infectious Disease and Oncology Research Institute, Faculty of Heath Sciences, University of the Witwatersrand, Executive Director Perinatal HIV Research Unit, Chief Scientific Officer,, South African Medical Research Council

Asa Tapley, Acting Instructor, University of Washington; Research Associate, Fred Hutch Cancer Center); Honorary Senior Lecturer (University of Cape Town), University of Washington