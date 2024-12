Ile Maurice: Promotions et nominations à la magistrature

L'exercice de transferts et de promotions se fait actuellement au sein de la magistrature. Plusieurs magistrats ont été promus, tandis que de nouveaux talents rejoignent les cours de districts. Parmi les récentes promotions, Ashmi Nuckchady, de la Bail and Remand Court, et Sanjana Bhoyroo et Ilfaaz Nathire, du tribunal de Rose-Hill, ont été nommés Senior District Magistrates.

De plus, trois avocats du bureau du Directeur des poursuites publiques, Meᣵ Irfaan Mittoo et Devisha Vythelingum, entre autres, rejoindront également la magistrature. De l'Attorney General's Office, Akshay Kumar Nundloll, State Counsel, fera aussi partie des nouveaux magistrats. Certains officiers du State Law Office (SLO) ont aussi été promus tandis que Jade Ngan Chan Kai King du tribunal de Bambous et Nitisha Seebaluck, qui était affectée à la cour de district de Port-Louis, ont été transférées à la cour intermédiaire.

D'autres noms seront ajoutés à cette liste de transferts et de promotions. Par ailleurs, le recrutement des nouveaux SLO par la Public Service Commission est toujours en suspens. Bien que les entretiens aient été réalisés et que le processus ait été finalisé pour la plupart des candidats, des retards ont été causés par le calendrier électoral. Il est cependant prévu que la Judicial and Legal Service Commission, une fois les transferts et promotions confirmés, progresse avec la nomination de nouveaux SLO. Cette phase d'incertitude pourrait bientôt laisser place à une stabilisation du système judiciaire du pays, avec l'arrivée de nouveaux magistrats pour renforcer sa capacité.

Les attentes sont grandes car ces nominations devraient permettre de combler les lacunes dans le judiciaire.