Algérie: Réunion des ministres africains de l'Energie et des Transports - Le pays accorde une importance majeure au renforcement des infrastructures en Afrique

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, Noureddine Yassaâ, a affirmé, jeudi, lors de sa participation aux travaux de la 3e session extraordinaire de la réunion des ministres de l'Energie et des Transports de l'Union africaine (UA), "l'importance majeure" qu'accorde l'Algérie au renforcement des infrastructures en Afrique.

Dans son allocution lors de cette réunion par visioconférence organisée par la commission de l'UA, M. Yassaâ a souligné que "l'Algérie accorde une importance majeure au renforcement des infrastructures de base en Afrique, notamment dans les domaines de l'énergie et des transports, facteurs essentiels à l'intégration continentale et à la garantie de la sécurité énergétique", indique un communiqué du ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables.

Evoquant l'engagement de l'Algérie dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD) et de l'Agenda 2063 de l'UA, M. Yassaâ a mis en exergue les stratégies "ambitieuses" élaborées pour renforcer la capacité énergétique et développer les énergies renouvelables (hydrogène vert), au titre d'"une vision globale visant à réaliser une transition énergétique juste et équitable".

Il a également réaffirmé "l'engagement de l'Algérie à apporter son soutien aux pays africains frères, à travers des investissements efficaces, le développement d'infrastructures intelligentes et résilientes face au changement climatique, le partage de son expertise technique et le transfert de technologie".

Cette session extraordinaire tenue avec la participation de représentants de 39 pays africains et d'institutions continentales et internationales, a été sanctionnée par l'adoption d'un programme de développement des infrastructures en Afrique dans le secteur de l'énergie, de la stratégie africaine d'efficacité énergétique et de la stratégie africaine de l'hydrogène vert.

Dans le secteur des transports, une stratégie continentale de soutien au développement du carburant d'aviation durable et des autres types de carburant à faible teneur en carbone a été adoptée, avec l'approbation des objectifs d'Abuja en matière de sécurité aérienne.