Ile Maurice: MCB s'associe à VISA pour lancer Juice Tap

La Mauritius Commercial Bank (MCB) marque une avancée significative dans les paiements digitaux avec le lancement de Juice Tap, une solution innovante utilisant la technologie NFC (Near Field Communication). Ce service, développé en partenariat avec VISA, permet aux clients de régler leurs achats en approchant simplement leur smartphone d'un terminal de paiement compatible.

Juice Tap s'intègre à l'application MCB Juice et est, pour le moment, disponible pour les utilisateurs de cartes VISA sur Android. L'extension du service aux utilisateurs de Mastercard est prévue, tandis que des discussions sont en cours avec Apple pour les appareils iOS. Cette solution simplifie les transactions quotidiennes, éliminant le besoin de transporter de l'argent ou des cartes physiques. De plus, elle centralise toutes les options de paiement dans un portefeuille digital utilisable aussi bien à Maurice qu'à l'étranger.

La MCB met un accent particulier sur la sécurité des transactions. Chaque paiement effectué via Juice Tap est crypté, réduisant ainsi les risques de fraude. Ce service contribue également à une démarche écologique en diminuant l'utilisation du plastique pour les cartes bancaires et celle du papier pour les reçus.

Le lancement de Juice Tap s'inscrit dans la vision de la MCB de favoriser un environnement «cashlite», en proposant des alternatives modernes telles que les cartes bancaires, la plateforme Internet Banking et les paiements par QR code via MAUCAS. Depuis la pandémie de Covid-19, la demande pour les paiements sans contact a considérablement augmenté, reflétant un changement dans les habitudes de consommation des Mauriciens. L'application MCB Juice, qui compte désormais plus de 600 000 utilisateurs, illustre cet engouement croissant.

Stephanie Ng Tseung, Head of Payments à la MCB, explique que Juice Tap s'intègre dans «l'écosystème du pays pour offrir des transactions simples et sécurisées aux Mauriciens, en phase avec les évolutions technologiques». Quant à Chad Pollock, vice-président de VISA Afrique de l'Est, il se réjouit «de collaborer avec la MCB pour offrir une solution de paiement innovante qui simplifie la vie quotidienne des utilisateurs».