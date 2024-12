Ile Maurice: Navin Ramgoolam et Paul Bérenger convoqués en cour suprême lundi

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, et le Deputy Prime Minister, Paul Bérenger, devront se présenter le lundi 9 décembre en Cour suprême. Ceci, dans le cadre des pétitions électorales déposées par Balram Rugjee et Vir Abhi Manuyu Trilochun, qui contestent les élections des six élus des circonscriptions no 11 (Vieux-Grand-Port-Rose-Belle) et no 15 (La Caverne- Phoenix) respectivement aux élections générales du 10 novembre 2024.

Les deux pétitions électorales seront mentionnées lundi devant la cheffe juge, Rehana Mungly-Gulbul. Elles ont été servies mercredi et hier par l'huissier du privé, Zainool Edoo, aux concernés. Balram Rugjee est un candidat de la circonscription no 11 alors que Vir Abhi Manuyu Trilochun est le frère d'un autre candidat battu, en l'occurrence Me Kailash Trilochun.

Le premier nommé conteste les élections d'Anishta Babooram, Manoj Seeburn et Ashley Ramdass tandis que le second, celles de Kushal Lobine, Patrick Assirvaden et Fawzi Allymun. Les raisons avancées par les deux pétitionnaires sont semblables et mettent en avant les révélations de Missie Moustass pendant la campagne électorale.