Ile Maurice: Michael Glover nommé chairman du MMIL

Le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS) Deven Nagalingum a rencontré la presse sportive jeudi à la Citadelle Mall. Il a eu de longs échanges et a notamment lâché que c'est Michael Glover qui sera désormais le directeur du Mauritius Multisports Infrastructure Limited (MMIL).

C'est cet organisme qui gère le complexe sportif de Côte-d'Or. Michael Glover remplace donc Jean-Pierre Sauzier qui occupait ce poste depuis mai 2020.

C'est une lourde responsabilité qui repose désormais sur les épaules du nouveau titulaire du poste. Il devra notamment s'atteler à diminuer les frais concernant le fonctionnement de Côte-d'Or qui est un puits sans fond et même un éléphant blanc. «Il sera un éléphant vivant désormais», a rétorqué le ministre Naga- lingum. Ce dernier n'a toutefois pas précisé pourquoi il a porté son choix sur Michael Glover. On sait, néanmoins, que d'autres personnes qui ont gravité dans le giron sportif mauricien viendront également renforcer les rangs du MJS.

Il souhaite aussi réformer le monde du sport à Maurice en s'appuyant particulièrement sur son expérience en tant que maire des Villes Soeurs. Il demande cependant l'aide des journalistes qui, selon lui, connaissent très bien l'univers du sport à Maurice. «Certains n'ont pas assumé leur responsabilité et il y a eu des abus. C'est un nouveau départ maintenant. Honnêtement j'ai besoin de votre collaboration. Je n'ai pas le monopole de l'intelligence», a-t-il précisé.

Décontracté, le nouveau MJS a soutenu que la politique de vengeance n'était pas dans son agenda. «Chacun a sa couleur politique et je ne suis pas ici pour juger qui que ce soit. Par ailleurs, en ce qui concerne les dossiers qui n'ont pas été correctement traités auparavant, nous allons redresser la barre désormais», explique-t-il. Le Mauritius Sports Council (MSC) est aussi dans le viseur. On sait que cet organisme a souvent fait l'objet de critiques (justifiées par ailleurs) dans un passé récent et Deven Nagalingum a rappelé que le mode de fonctionnement du MSC sera appelé à changer.

«Les infrastructures sportives devront tourner correctement. Et il n'est pas possible que certains centres de jeunesse ferment leur porte à 17 h, ce qui empêche les gens de profiter comme il se doit des infrastructures. Il y aura une bonne équipe dans le MSC. Plusieurs personnes ont déjà donné leur lettre de démission».

Au cours de sa rencontre avec la presse, Deven Nagalingum a aussi précisé qu'il a déjà visité plusieurs sites. Son constat est amer toutefois. «J'ai visité quelques sites et ils ne sont pas beaux à voir. C'est le cas du stade Anjalay Coopen et du centre de jeunesse de Pointe-Jérôme. J'ai donné trois semaines au préposé pour revoir certaines choses».

Évidemment, le dossier du football était à l'agenda, et notamment sa gestion et les récentes élections à la Mauritius Football Association (MFA). Pour le moment, le MJS est en attente d'un rapport du ministre des Affaires étrangères et compte également consulter le State Law Office (SLO). Il n'a pas confirmé si des modifications seront apportées au Sports Act 2016.

Petit bémol toutefois, celui qui l'avait accompagné durant sa conférence de presse n'a pas pu fournir le bon chiffre concernant les dépenses liées à la gestion de l'Académie de Liverpool et aussi la petite pub qu'accorde Anfield à Maurice en tant que destination touristique. Il a mis en avant le chiffre de Rs 20 M alors qu'en réalité il tourne autour de Rs 400 M. «Il y aura des choses à revoir dans ce secteur aussi», a-t-il conclu. À noter que Karen Foo Kune, la Junior Minister n'était pas présente au point de presse.