Guinée: Tenue d'un atelier d'échanges sur les techniques d'enquête relatives aux crimes de masse et la protection des victimes et des témoins

Dans le cadre de son engagement en faveur de la promotion des droits humains et de la justice, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Guinée (ONU Droits de l'Homme Guinée) en collaboration avec le Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme Guinée a organisé un atelier d'échange entre juges et experts en Droit international sur les techniques d'enquête relatives aux crimes de masse, ainsi que sur la protection des victimes et des témoins dans le cadre des procès de grande envergure.

L'atelier, qui se tient à l'hôtel Kaloum du 05 au 07 décembre 2024 à Conakry, réunira environ 50 magistrats et magistrates, incluant des juges et des procureurs du premier, deuxième et dernier degré impliqués dans le procès du 28 septembre 2009, ainsi que d'autres magistrats ayant un rôle clé dans les affaires de crimes de masse.

Cet événement vise à renforcer les capacités des magistrats guinéens et des acteurs judiciaires dans la gestion des enquêtes sur les crimes de masse et à promouvoir une justice équitable.

Lors de la cérémonie d'ouverture, M. Aime Ntumba Kakolo , Représentant résident du ONU Droits de l'Homme Guinée, et M. Yaya Kairaba KABA, Ministre de la Justice et des Droits de l'Hornrne, ont souligné l'importance de renforcer les compétences des magistrats guinéens et salué la coopération entre leurs entités pour garantir une justice transparente et équitable en Guinée.