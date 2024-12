Sénégal: Kaolack - Campagne de commercialisation agricole 2024/2025 - Timide démarrage partout dans les départements

Malgré qu'elle soit annoncée en grande pompe hier, jeudi 5 décembre pour son démarrage, la campagne de commercialisation agricole 2024/2025 n'a pas connu l'ampleur qu'on attendait d'elle. Car, en dépit d'un système d'organisation qui peine à décoller, avec les services du commerce qui n'ont pas encore débuté leurs opérations de contrôle et vérification des instruments de mesure, les entreprises industrielles traversent ces moments ci d'énormes problèmes pour collecter compte tenu de la nature du climat caractérisé par des coups d'air d'une extrême humidité qui affecte les graines en augmentant sensiblement leurs poids.

Dans les villages et les périmètres champêtres en particulier, les producteurs sont encore occupés par leurs opérations d'abattage pour séparer les graines d'arachide de la paille avant de les mettre en sacs.

Ces autres maux

Des opérations qui peuvent durer deux (2) à trois (3) semaines selon les paysans. Pour le président du groupement inter-villageois des producteurs agricoles (GIPA) "la commercialisation de l'arachide ne peut être démarrée pour l'instant car la plupart des dispositions qui devaient être prises en amont ont connu des retards. Les magasins de stockage dans leur majorité ne sont pas nettoyés et tardent à être désinfectés. Le matériel de pesage notamment les bascules, principaux instruments de mesure des poids d'arachide rendus, ne sont pas à présent visitées encore moins contrôlées à la mesure avant d'être homologuées par les services du contrôle économique ", déplore-t-il.

Dans les autres circuits de commercialisation, il est aussi constaté que bon nombre de producteurs, malgré le prix planché à 305 Francs CFA, restent favorables au marché extérieur et préfèrent attendre encore son ouverture pour gagner plus et obtenir plus de privilèges. Car, dans ce marché, où il n'y a ni abattement, ni aucune autre opération d'élimination de déchets, le prix au kilogramme est toujours supérieur au même titre que la valeur ajoutée qui favorise aujourd'hui plus d'emplois pour les jeunes et femmes du pays.