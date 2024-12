Tunisie: Ambassadeurs du changement - Lancement du projet IDMEJ pour l'inclusion et la sensibilisation

L'ambition du projet IDMEJ « Appui à l'inclusion des communautés vulnérables en Tunisie » est de changer les mentalités et de combattre les stéréotypes et la stigmatisation qui affectent les personnes handicapées ainsi que les victimes de violences basées sur le genre en particulier les femmes handicapées. Le projet vise à engendrer un changement durable dans les comportements et les attitudes envers ces populations vulnérables.

IDMEJ est porté par Handicap International Tunisie, en partenariat avec l'Association Tunisienne de Management et Stabilité Sociale (TAMSS) et plusieurs partenaires institutionnels : le Ministère des Affaires Sociales, le Ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Âgées, et l'Institut National de Statistiques. Le projet IDMEJ est financé par l'Ambassade des États-Unis en Tunisie.

Aujourd'hui, ce projet a officiellement lancé l'activité des ambassadeurs. Cet atelier inaugural marque la première étape de l'accompagnement de 20 ambassadeurs de différentes régions de la Tunisie.

Ces ambassadeurs ont été choisis pour leur engagement et leur potentiel impact au sein de leurs communautés respectives.

Les ambassadeurs auront un mandat d'une durée d'un an, pendant lequel ils bénéficieront de formations sur divers sujets, tels que les droits humains, l'inclusion et le handicap, la lutte contre la violence faites aux femmes, la communication, le plaidoyer et la sensibilisation.

Tout au long de cette période, les ambassadeurs seront bien outillés par le projet afin de développer une meilleure compréhension des défis auxquels sont confrontées certaines catégories vulnérables, notamment les femmes victimes de violences dont les femmes handicapées et les personnes handicapées au sens large.

Les ambassadeurs seront également soutenus dans le développement et la mise en oeuvre de leurs propres activités de sensibilisation au sein de leurs communautés. Ces actions viseront à renforcer la prise de conscience et l'action collective sur les questions suivantes :

Les défis et obstacles les plus pressants auxquels les femmes victimes de violences et les personnes handicapées sont confrontées au quotidien et La manière dont nous pouvons œuvrer ensemble pour une société plus inclusive.

Il est à noter que l'initiative IDMEJ s'inscrit dans un cadre plus large de transformation sociale, visant à contribuer à rendre la Tunisie plus inclusive pour les personnes handicapées et les victimes de violences basées sur le genre. À travers des actions de plaidoyer de formations et de sensibilisation, ce projet contribue l'édification d'une société plus respectueuse des droits humains et davantage attentive aux besoins des personnes vulnérables. Il cherche ainsi à promouvoir un environnement où les droits des femmes dont celles handicapées sont pleinement reconnus et protégés, tout en favorisant une prise en charge efficace des victimes de violences.

