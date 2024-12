Tunisie: Amine Ben Ayad à Sousse - 'Chaque défi offre une nouvelle voie'

La ville de Sousse accueille, du 05 au 07 décembre 2024, la 38e édition des Journées de l'Entreprise, un rendez-vous incontournable pour les décideurs économiques en Tunisie et au-delà. Cet événement, organisé par l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE), se tient cette année sous le thème « L'entreprise et les grandes mutations : adaptation et opportunités ».

À l'ouverture des travaux de cette nouvelle édition, Amine Ben Ayed, président de l'IACE, a indiqué que les bouleversements géopolitiques, les avancées technologiques rapides, les défis climatiques et le retour du protectionnisme économique redéfinissent les règles du jeu pour les entreprises. "Chaque défi est une opportunité, et chaque crise ouvre la voie à une issue favorable", a-t-il indiqué.

Ben Ayed a ajouté que le choix de ce thème illustre la volonté de l'institut de fournir des clés de compréhension et des pistes d'action aux acteurs économiques tunisiens. Les discussions prévues tout au long des deux jours de l'événement incluront des experts nationaux et internationaux, venus partager leurs expériences et proposer des stratégies d'adaptation efficaces à ces mutations.

"Au niveau national, les transformations économiques se traduisent par des réformes juridiques et institutionnelles d'envergure. Parmi elles figurent la révision du Code du Travail, du Code des Changes et du Code du Commerce, des évolutions qui visent à moderniser le cadre économique tunisien et à renforcer la compétitivité des entreprises locales", a-t-il encore souligné, tout en ajoutant que l'IACE s'engage à accompagner ces changements et que ses activités ne se limitent pas à cet événement annuel, mais s'étendent tout au long de l'année à travers des conférences, des études et des débats interactifs.

Il est à noter que cette édition revêt une importance particulière, marquant le 40e anniversaire de l'IACE, fondé en 1984 par le visionnaire Mansour Moalla. Ministre, universitaire et entrepreneur, Moalla a posé les bases d'une institution qui s'est imposée comme un acteur clé dans le paysage économique tunisien.

"S'appuyant sur cet héritage, l'IACE cherche aujourd'hui à élargir son rayonnement régional. Une étape majeure de cette vision stratégique est la signature d'une convention avec la partie libyenne. Ce développement vise à renforcer les relations économiques entre les deux pays et à soutenir les entreprises dans l'exploration de nouvelles opportunités d'investissement", a-t-il souligné.

Il est à noter que cette édition a également permis de célébrer une réalisation nationale notable : 39 universitaires tunisiens, exerçant dans nos universités, figurent parmi les 2 % des chercheurs les plus influents au monde, selon le classement de l'Université de Stanford. Une preuve supplémentaire que la Tunisie reste résolument tournée vers la science et l'innovation comme moteurs de progrès.

Avec des panels interactifs, des ateliers et des moments de networking, cette 38e édition des Journées de l'Entreprise offre un espace unique pour débattre, échanger et construire des solutions collectives. Les organisateurs espèrent que ces échanges contribueront à une meilleure adaptation des entreprises tunisiennes face à un environnement en pleine mutation.