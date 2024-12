Tunisie: L'IACE et l'Instance de Développement du Sud en Libye signent un accord pour des projets communs et durables

Dans le cadre du renforcement des liens bilatéraux entre la Tunisie et la Libye, l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE) et l'Instance de Développement du Sud en Libye (Southern Development Authority- Libya) ont signé, aujourd'hui, un accord de coopération stratégique. Cet accord a été signé par le président de l'IACE, Amine Ben Ayed, et le directeur des affaires économiques au sein de l'Instance de Développement du Sud en Libye, Ali Muhammad Al-Kajiji, lors d'une cérémonie officielle dédiée à l'inauguration de la 38e édition des journées de l'entreprise à Sousse.

L'accord vise à établir un cadre durable de collaboration entre les deux institutions dans des domaines prioritaires, notamment l'élaboration de politiques et plans stratégiques, la réalisation d'études économiques conjointes, et l'organisation d'ateliers et de séminaires.

Cet accord a pour ambition de développer les capacités des deux parties en favorisant l'échange de savoir-faire et la mise en commun des ressources dans des secteurs d'intérêt commun. Parmi les objectifs majeurs figurent la réalisation d'études sur des thématiques économiques et sociales, l'organisation de tables rondes, ainsi que la promotion de formations destinées à renforcer les compétences des acteurs économiques des deux pays.

Les deux parties se sont également engagées à partager leurs publications, à échanger leurs expertises, et à fournir un appui technique pour accompagner la mise en oeuvre de projets novateurs.

Il est à noter que cet accord s'inscrit dans une vision à long terme qui met l'accent sur la durabilité de la coopération et l'élargissement de ses domaines d'intervention.