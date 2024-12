Tunisie: Le palais du Bardo au coeur d'un projet de mise en valeur afin d'en préserver l'identité historique et symbolique

Le suivi du projet de valorisation du Palais du Bardo a été au centre d'une réunion tenue, hier, au siège de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) au Bardo, sous la présidence du Vice-Président de l'Assemblée, Anouar Marzouki, en présence des députés Amel Meddeb et Bedis Belhaj Ali, ainsi que des chercheurs et experts de l'Université de la Manouba et de l'Institut National du Patrimoine (INP), selon un communiqué publié par l'ARP.

La rencontre a permis d'évoquer les différentes étapes du projet et de formuler une série de propositions dont la création d'un musée parlementaire, d'une exposition virtuelle, et la mise en valeur de certaines salles du Palais.

La réunion a été également une occasion pour discuter de la stratégie de travail et des différentes phases de mise en oeuvre du projet. Le vice-président de l'ARP a souligné l'importance de ce projet visant à préserver la valeur historique et symbolique du Palais du Bardo, en mettant l'accent sur la nécessité de veiller à la conservation des collections et des pièces archéologiques qu'il abrite.