Tunisie: Madouri reçoit le Coordinateur résident de l'ONU au pays

Le chef du gouvernement Kamel Maddouri s'est entretenu jeudi au palais du gouvernement à la Kasbah, avec le Coordonnateur résident de l'organisation des Nations Unies en Tunisie, Arnaud Peral.

Maddouri a mis l'accent, à cette occasion, sur la vision du président de la République relative à l'établissement d'un nouvel ordre humain pour surmonter les lacunes de l'ordre mondial et de la communauté internationale, notamment en ce qui concerne la consécration de la justice sociale et la lutte contre l'exclusion économique et sociale, selon un communiqué publié par la présidence du gouvernement.

Il a insisté sur les constantes de la politique tunisienne concernant la généralisation de la couverture sociale, l'amélioration des services de santé, la réforme de l'éducation, la prise en charge des catégories vulnérables, la consécration d'un développement durable et intégré avec le Programme des Nations Unies pour le développement, en particulier l'Agenda de Développement Durable à l'horizon 2030.

Le chef du gouvernement a, également, évoqué l'approche tunisienne basée sur le rôle-clé des régions et des districts dans l'élaboration des priorités de développement ainsi que des entreprises communautaires comme vecteur de développement.

Pour sa part, le Coordonnateur Résident de l'ONU en Tunisie a mis l'accent sur l'engagement de l'organisation à réussir tous les programmes de coopération avec la Tunisie et soutenir l'effort national en matière de création d'opportunités d'investissement, de renforcement des capacités et de stimulation de l'innovation et de l'initiative privée, saluant l'approche tunisienne de développement qui découle des régions et des districts.