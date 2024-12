Tunisie: Les grandes annonces de Kamel Maddouri pour dynamiser l'investissement

À l'ouverture de la 38e édition des Journées de l'Entreprise, qui se tient à Sousse du 5 au 7 décembre 2024, le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a dévoilé une série de mesures destinées à améliorer le climat des affaires et renforcer l'attractivité économique de la Tunisie.

Dans son discours, Kamel Maddouri a mis en avant la création imminente d'une plateforme numérique unifiée. Selon lui, cet outil permettra de simplifier les procédures administratives, lever les obstacles auxquels les investisseurs font face et renforcer l'attractivité économique de la Tunisie. "Cette plateforme vise à coordonner les efforts entre différents secteurs clés tels que le tourisme, l'exportation et d'autres domaines stratégiques... Elle ambitionne également de consolider les liens entre le secteur public et privé pour soutenir l'économie nationale", a-t-il indiqué.

Parmi les mesures phares annoncées, le gouvernement prévoit un fonds spécial pour accompagner les citoyens ayant perdu leur emploi pour des raisons économiques. Ce dispositif a pour objectif de faciliter leur réintégration sur le marché du travail tout en offrant une protection sociale renforcée.

D'une manière générale, cette initiative novatrice est couplée à une réforme fiscale prévue pour 2025. Ensemble, elles visent à réduire les charges fiscales des entreprises, à encourager les projets structurants et à soutenir les programmes publics stratégiques.

Une année 2025 sous le signe de la relance

Sur un autre plan, le Chef du gouvernement a affirmé que des mesures concrètes ont été prises pour accélérer la réalisation des projets d'investissement, notamment via la réduction des délais d'exécution, l'allègement des charges financières et la simplification des garanties exigées. "Ces décisions, annoncées par la présidence de la République le 27 novembre 2024, illustrent une volonté de stimuler les initiatives économiques et de réduire les coûts exceptionnels des projets", a-t-il souligné.

Maddouri a également insisté sur le rôle crucial des organismes publics, tant à l'échelle centrale que régionale, dans l'accompagnement des investisseurs et la levée des obstacles entravant l'avancement des projets. "Ces initiatives traduisent une vision claire : renforcer la dynamique économique, stimuler les opportunités d'emploi et répondre aux attentes sociales et économiques... Grâce à ces efforts conjoints, la Tunisie aspire à devenir un modèle en matière d'investissement durable et inclusif", a-t-il encore précisé.

Dans le même sillage, le chef du gouvernement a souligné que 2025 sera une année clé pour l'économie tunisienne. Le projet de loi de finances 2025 repose sur des initiatives stratégiques visant à soutenir les investissements et à renforcer l'emploi, particulièrement dans les régions intérieures.

Dans ce cadre, trois fonds d'investissement ont été adoptés à savoir : 7 millions de dinars pour financer des projets de petites et moyennes entreprises (PME) à des conditions avantageuses, 10 millions de dinars pour soutenir les besoins d'exploitation des entreprises en phase de démarrage et 3 millions de dinars pour les jeunes porteurs de projets dans les zones prioritaires, éligibles entre juillet 2025 et décembre 2026.

"Ces initiatives visent à stimuler l'entrepreneuriat, diversifier les sources de revenus et encourager la création d'emplois dans différents secteurs... Elles traduisent aussi les orientations de la présidence de la République, déterminée à promouvoir un climat propice à l'innovation et à l'investissement tout en préservant les droits fondamentaux des travailleurs", a-t-il encore indiqué.

Sur un autre plan, Maddouri a assuré que le gouvernement poursuit son accompagnement des entreprises, en renforçant les initiatives collectives et en soutenant les jeunes entrepreneurs. "Nous appelons à une collaboration étroite pour maximiser les retombées positives de ces initiatives. Avec une volonté collective et un esprit national, nous pouvons bâtir un avenir prospère, où innovation et solidarité seront les piliers d'une économie florissante", a-t-il encore précisé tout en ajoutant que ces mesures témoignent de l'ambition de la Tunisie de devenir une référence régionale en matière de dynamisme économique, tout en s'inscrivant dans une démarche de résilience et de durabilité.