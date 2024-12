Tunisie: Le Chef de gouvernement inaugure la 38e édition des Journées de l'Entreprise sous le signe des grands changements

Le Chef de gouvernement, Kamel Madouri, a officiellement inauguré ce matin la 38e édition des Journées de l'Entreprise, qui se déroule du 5 au 7 décembre 2024 à Port El Kantaoui. Cette édition s'articule autour du thème « L'Entreprise et les grands changements : adaptation et opportunités », mettant en avant les enjeux majeurs des transformations géopolitiques et économiques actuelles, tout en explorant des pistes pour accélérer la croissance. Pour la première fois, le secteur communautaire prend part aux débats, aux côtés des acteurs publics et privés, dans une démarche inclusive.

Lors de son discours, Madouri a souligné que l'organisation de cet événement reflète la profondeur des bouleversements rapides que nous vivons aujourd'hui, qu'ils soient géopolitiques, économiques ou technologiques. Dans ce cadre, il a appelé toutes les parties prenantes à intensifier leurs efforts et leur engagement pour renforcer un dialogue constructif et favoriser une réponse adaptée aux attentes des citoyens.

Le Chef du gouvernement a également mis en lumière l'impact des changements globaux sur les relations commerciales et les stratégies nationales. "Ces mutations poussent de nombreux pays à revoir leurs partenariats et à diversifier leurs échanges d'investissements directs. Nous devons nous concentrer sur le développement de politiques efficaces et la diversification des partenariats pour surmonter les défis et saisir les opportunités", a-t-il souligné.

Madouri a également plaidé pour des liens économiques et culturels renforcés avec les partenaires internationaux, en insistant sur "l'importance de l'innovation pour bâtir des partenariats stratégiques qui assurent la liberté d'exportation et favorisent une coopération multidimensionnelle".

Par ailleurs, il a rappelé les orientations de la Constitution, en particulier son 17e chapitre, qui insiste sur "la responsabilité de l'État dans la garantie de l'intégration entre les secteurs public et privé et la mise en place d'une économie compétitive et innovante". Il a aussi insisté sur la nécessité de combattre la corruption et de simplifier les procédures pour encourager l'investissement.

Sur un autre plan, le Chef du gouvernement a appelé à une "révolution législative", visant à moderniser les cadres juridiques et institutionnels pour répondre aux besoins d'une économie durable et inclusive. "L'évaluation continue des programmes et des politiques publiques est essentielle pour assurer une croissance renouvelable et équitable", a-t-il assuré.