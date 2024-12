Tunisie: Coup d'envoi de la 38e édition des Journées de l'Entreprise sous le signe de la transformation économique

Sous le signe de l'innovation et de la résilience, la 38e édition des Journées de l'Entreprise s'est ouverte ce matin à Sousse. En présence du Chef du Gouvernement, Kamel Maddouri, cet événement phare invite les dirigeants économiques à anticiper et exploiter les grandes mutations de notre époque. Portant sur les changements géopolitiques, technologiques et environnementaux, cette édition promet d'offrir des perspectives et des solutions concrètes pour assurer la pérennité et la compétitivité des entreprises

L'événement, organisé par l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE), se déroule du 5 au 7 décembre à Sousse, sous le thème : « L'Entreprise et les grands changements : adaptation et opportunités ».

Cette édition se distingue par un format repensé, combinant des conférences plénières, des ateliers interactifs et des CEO Masterclasses. Parmi les temps forts de cette édition : une session dédiée à l'adaptation aux nouvelles réglementations des chèques et aux solutions alternatives, un panel explorant les opportunités offertes par les changements géopolitiques et les stratégies d'ajustement pour les entreprises, une discussion sur les bonnes pratiques face au changement climatique, avec des exemples d'entreprises ayant réussi à décarboner leurs activités...

L'événement met également en lumière des cas pratiques, avec des responsables présentant des solutions concrètes adaptées aux contextes national et international.

Il est à noter que cette rencontre annuelle, réunissant plus de 1.000 participants, offre une occasion unique de réflexion et d'échanges entre les différents acteurs économiques. Elle ambitionne de fournir des pistes d'action concrètes pour accélérer la croissance et renforcer la résilience des entreprises tunisiennes.