La commune de Joal-Fadiouth a enregistré avant-hier une journée de l'éducation environnementale soldée par le nettoyage de la plage de Finio et une remise de kits scolaires aux élèves lauréats des concours de génies en herbe. Cette cérémonie de remise de prix aux établissements scolaires de la commune de Joal-Fadiouth est organisée avec l'appui de la fondation OCP.

Leur démarche entre dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet de promotion du développement communautaire et de l'amélioration de l'état de conservation de la biodiversité marine et côtière au niveau de l'Aire marine protégée (AMP) de Joal-Fadiouth. Lors de cette journée, un focus a été mis sur l'éducation environnementale et particulièrement sur la gestion de la mangrove.

L'éducation environnementale, pour le conservateur de l'AMP, a permis, dans les écoles, aux élèves d'acquérir des connaissances sur l'environnement et la biodiversité dans l'AMP. En effet, selon Mapathé Djiba, le conservateur de l'Aire marine protégée de Joal-Fadiouth, en relation avec une dizaine d'écoles (six du primaire, trois du secondaire et une école de formation), ils ont travaillé à l'appropriation des concepts et lexiques sur l'environnement.

Des élèves de l'élémentaire et du secondaire ont ainsi pu rivaliser dans des activités d'expression écrite et artistique à travers la réalisation de tableaux peints, parlant de fresque environnementale impliquant les populations. Les élèves ont fait état de leur connaissance de l'AMP, en donnant sa superficie qui est de 174 kilomètres-carrés pour une largeur de 42 kilomètres. Ils ont identifié une des menaces sur la mangrove, les dépôts sauvages et la pollution.

Le satisfecit du conservateur de l'AMP se résume à un fait : les enfants ont sensibilisé leurs parents commençant à s'impliquer dans la gestion de la biodiversité. Selon le conservateur de l'AMP de Joal-Fadiouth, les élèves de l'élémentaire sont les adultes de demain, des individus sur qui on peut compter. Sous cet angle, certains sont les défenseurs de l'Aire marine protégée et interdisent leurs parents d'y pêcher. La bonne protection de l'aire marine a des impacts environnementaux et socioéconomiques.